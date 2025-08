Il 6 agosto torna su Netflix «Mercoledì», il 20 su Disney+ esce la serie di Amanda Knox e Monica Lewinsky sul delitto Meredith Kercher

Il cuore dell'estate non frena le uscite sui principali network dello streaming tv: via anche alla seconda stagione di Platonic e la quarta stagione di Upload

Le serie tv non conoscono letargo estivo, e anche quest’anno le varie piattaforme disponibili in Italia concedono validissime opzioni. Agosto è il mese della seconda stagione di Mercoledì, la serie tv firmata da Tim Burton che l’anno scorso al debutto infranse diversi record, soprattutto in termini di viralità grazie all’iconica scena del ballo di Jenna Ortega. Ma agosto soddisferà anche le fauci degli appassionati di fantascienza con due titoli particolarmente attesi: Eyes of Wakanda, quindicesima serie tratta dal Marvel Cinematic Universe, e Alien: Pianeta Terra, serie che anticipa i fatti raccontati nel cult di Ridley Scott del 1979. Certamente in molti aspettano con ansia il ritorno di due perle di serie come Platonic (seconda stagione) e Upload (quarta stagione). Grande curiosità invece per la serie che ripercorre la triste vicenda dell’omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007, soprattutto perché il prodotto è firmato da Amanda Knox, colei che è stata prima condannata e poi assolta per l’omicidio. Ad affiancarla nella scrittura, tra gli altri, anche Monica Lewinsky, la celebre stagista che fu protagonista del sex gate che portò a un passo dall’impeachment l’allora presidente americano Bill Clinton.

Prossime uscite su Apple Tv+ ad agosto 2025

Venerdì 1 agosto – Chief of War

La storia è ambientata all’inizio del XVII secolo, quando i quattro principali regni delle isole hawaiane erano in guerra tra di loro. Ma i colonizzatori occidentali sono in arrivo, così il guerriero Ka’iana, interpretato da Jason Momoa, star de Il Trono di Spade e Aquaman, si impegna per un’impresa storica: unificare le isole prima della colonizzazione. La miniserie, che Momoa ha co-ideato, è tratta da una storia vera.

Mercoledì 6 agosto: Platonic (stagione 2)

Platonic è una serie tv statunitense che segue Rose Byrne e Seth Rogen nei panni di Sylvia e Will, una coppia di ex migliori amici vicini alla mezza età che si ritrova dopo una lunga separazione. Sylvia è una casalinga sposata con Charlie e madre di tre bambini. Will invece quando si ricongiunge con lei si sta riprendendo da un divorzio. Mentre i due, un po’ alla volta, si riavvicinano, la loro amicizia diventa totalizzante, finendo col destabilizzare le loro vite in modo esilarante.

Prossime uscite su Disney+ ad agosto 2025

Venerdì 1 agosto: Eyes of Wakanda

Miniserie televisiva animata basata sul Wakanda, storica ambientazione dei fumetti Marvel. Sarà la quindicesima serie televisiva del Marvel Cinematic Universe (MCU) dei Marvel Studios e seguirà le avventure degli Hatut Zaraze, guerrieri wakandiani che portano a termine pericolose missioni in tutto il mondo per recuperare manufatti di vibranio, il prezioso metallo spesso al centro delle storie dell’universo Marvel.

Mercoledì 13 agosto: Alien: Pianeta Terra

Si tratta della prima serie televisiva tratta dal noto franchise, un prequel dell’Alien del 1979 firmato Ridley Scott, e sarà ambientato nel 2120. Protagonista Wendy (Sydney Chandler), un androide sperimentale con il corpo di una donna e la mente di una bambina, e un gruppo di altri ibridi incaricati di indagare su un’astronave precipitata nella metropoli Prodigy City. Un’astronave che rischia di diventare un pericolo fatale per il Pianeta Terra.

Mercoledì 20 agosto: The Twisted Tale of Amanda Knox

Ispirata alla storia vera di Amanda Knox – inizialmente condannata e poi assolta per l’omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher a Perugia nel 2007 – la serie racconta il punto di vista di una giovane americana travolta dai meccanismi del sistema giudiziario italiano, dal clamore mediatico e da un’opinione pubblica divisa. A scrivere e produrre la serie la stessa Amanda Knox, affiancata, tra gli altri, anche da Monica Lewinsky, altra donna finita nel ciclone dei media mondiali.

Prossime uscite su Sky e Now ad agosto 2025

Lunedì 4 agosto: The Walking Dead: Dead City (stagione 2)

Si tratta del quarto spin-off del franchise The Walking Dead e il primo sequel della serie televisiva, basata sul fumetto omonimo di Robert Kirkman e Tony Moore. Aggiornamento per chi si fosse perso la prima stagione: durante il loro viaggio Maggie e Negan si ritrovano in una Manhattan post-apocalittica ormai in rovina e infestata dagli zombie. Il Croato, ex Salvatore che ha un conto in sospeso con Negan, ha rapito Hershel e chiede uno scambio a Maggie, la madre: Negan per Hershel Jr.

Prossime uscite su Netflix ad agosto 2025

Mercoledì 6 agosto: Mercoledì (stagione 2 – prima parte)

Si conclude l’attesa per il ritorno della serie ideata da Alfred Gough, Miles Millar e Tim Burton, ispirata ai personaggi de’ La famiglia Addams. Commedia horror-fantasy che segue le avventure di Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, alla scuola privata superiore Nevermore Academy, dell’immaginaria cittadina di Jericho. La serie al debutto, la scorsa stagione, ha raccolto numeri da capogiro, soprattutto grazie alla coreografia durante la scena del ballo d’istituto ideata dalla stessa Ortega e diventata virale. Miles Millar ha dichiarato che la serie potrebbe andare avanti per molti anni, seguendo l’evoluzione e la maturazione del personaggio di Mercoledì.

Mercoledì 13 agosto: Young millionaires

Serie francese ambientata a Marsiglia che racconta la storia di quattro amici inseparabili: Samia, Léo, David e Jess. Tutto comincia in un venerdì 13, quando i ragazzi vincono alla lotteria una somma da capogiro. Ma quello che sembra un colpo di fortuna si trasforma presto in un peso difficile da gestire.

Giovedì 14 agosto: She the People (Tyler Perry’s Miss Governor)

Mentre cerca di emergere in politica, la prima vice governatrice nera del Mississippi deve gestire una famiglia stravagante e affrontare un capo rimasto ancorato al passato. La serie fonde satira politica con commedia familiare, evidenziando temi come il razzismo sistemico, le dinamiche di genere e le complessità della politica nel Sud degli Stati Uniti.

Giovedì 28 agosto: Uno splendido errore (stagione 2)

Adattamento dell’omonimo romanzo del 2014 di Ali Novak, la serie segue le vicende di Jackie Howard (Nikki Rodriguez), un’adolescente di Manhattan che, quando una tragedia sconvolge la sua vita, va a vivere assieme alla numerosa famiglia della sua tutrice legale in una piccola città, dove impara molte cose su amore, speranza e amicizia.

Venerdì 29 agosto: Due tombe

Dos Tumbas, questo il titolo originale, è una serie thriller con Alvaro Morte, il Professore de’ La Casa di Carta. La storia è quella di due ragazze scomparse e un’indagine sui sospettati che si trasforma di una ricerca di vendetta da parte della nonna di una delle due.

Prossime uscite su Prime Video ad agosto 2025

Mercoledì 13 agosto: Butterfly

La serie racconta la complessa relazione che vive una coppia di genitori separati, Vicky e Stephen, che si trova ad affrontare la richiesta di avviare il processo di cambio di sesso da parte del figlio minore Max, che fin da piccolissimo si sente una bambina intrappolata in un corpo maschile.

Lunedì 25 agosto: Upload (stagione 4)

Upload è una serie ambientata nel 2033, in un futuro in cui gli esseri umani sono in grado di “caricare” (upload appunto) la propria coscienza, al momento della morte del proprio corpo, in un aldilà digitale, un ambiente più o meno ideale a seconda del prezzo pagato per ottenerlo. Il protagonista è Nathan, morto in un incidente stradale con la sua auto a guida automatica che non è stato mai ben chiarito.