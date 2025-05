Sono tutti milionari, ma anche ai Maneskin arriva l’aiutino di Stato. Nel 2024 tre contributi pubblici da 37.319 euro (con sconticino fiscale)

L’ultimo bilancio noto ha chiuso l’esercizio con 18,6 milioni di fatturato e 1,4 milioni di utile netto. Ma la società ha preso ancora una coda dei ristori Covid previsti dalla legge 4 anni prima. E intanto Damiano David ha già una impresa con il fratello per fatturare da solista

Sono il gruppo musicale italiano più di successo nel mondo e più ricco in Italia: i Maneskin con la loro Maneskin empire alla fine del 2023 avevano fatturato 18 milioni e 635 mila euro, con un utile netto di 1.419.653 euro. I dati del bilancio 2024 non sono ancora noti, ma probabilmente avranno risentito della pausa dal gruppo che si sono presi sia Damiano David che Vittoria De Angelis, tutt’oggi azionisti della Maneskin Empire insieme a Ethan Torchio e Thomas Raggi, tutti con l’identica quota del 25 per cento. Ma una piccola sorpresa arriva dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, che svela come nel 2024 un aiutino pubblico sia arrivato perfino a loro.

Fra febbraio e il primo di agosto due contributi a fondo perduto e lo sconto fiscale

La Maneskin empire srl ha in fatti ricevuto l’anno scorso tre finanziamenti pubblici per un totale di 37.319 euro. Il primo bonifico è arrivato il 20 febbraio 2024 dall’Agenzia delle Entrate sotto la voce: «contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza per le sovvenzioni a fondo perduto a sostegno delle imprese e dell’economia», per un totale di 17.524 euro. La richiesta è arrivata dai Maneskin sulla base di uno dei vecchi provvedimenti su ristori dell’era Covid, che evidentemente hanno prodotto ancora i loro effetti a quattro anni di distanza. Un secondo contributo allo stesso identico titolo e dello stesso importo di 17.524 euro è arrivato ai Maneskin il 29 di febbraio. Il terzo contributo, del più limitato importo di 2.271 euro, è arrivato sempre dalla Agenzia delle Entrate il primo agosto 2024, questa volta a titolo di sconto fiscale sull’Irap dovuta dalla società.

I Maneskin

Rosa, la mamma di Damiano, ha costituito la nuova società per l’avventura da solista

L’anno scorso Damiano David, che continua a negare lo scioglimento dei Maneskin, ha però costituito le basi societarie per la nuova avventura da solista che è iniziata subito dopo l’estate. La mamma, Rosca Scognamiglio, con una sua procura speciale, ha costituito infatti dal notaio la Humans 23 srl, società che incassa i diritti musicali e organizza concerti. Damiano ha il 95% del capitale sociale, mentre il restante cinque per cento è intestato al fratello minore (di due anni più giovane), Jacopo David. Solo fra qualche settimana si conosceranno i primi numeri della nuova avventura, con il deposito nel registro delle camere di commercio del bilancio societario del 2024. Alla Humans 23 invece non sono arrivati contributi pubblici di alcuna natura.