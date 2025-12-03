Spotify, i dati del 2025: nel mondo vince Bad Bunny, in Italia Sfera Ebbasta e Olly, ma nella classifica pesa l’effetto Sanremo. Ecco tutti i numeri

Il podcast più seguito del 2025 è ancora Elisa True Crime di Elisa De Marco

Da qualche anno, appuntamento fisso di dicembre, è quello con i Wrapped di Spotify, ovvero le classifiche, personali (che invaderanno le stories di Instagram come ormai tradizione) e generali, legate agli ascolti della più popolare tra le piattaforme per l’ascolto di musica e podcast in streaming. Con oltre 18,8 miliardi di ascolti, Bad Bunny, leader assoluto del mercato della musica latina, torna a essere l’artista più ascoltato al mondo ed è la quarta volta che raggiunge la vetta da quando esistono i dati Wrapped.

Un risultato decisamente ragguardevole e che delude chi si aspettava una nuova vittoria di Taylor Swift, anche grazie allo stratosferico successo del nuovo album The Life of a Showgirl, ma la cantautrice di West Reading si deve accontentare della seconda posizione, davanti a The Weeknd. Drake e Billie Eilish.

L’artista portoricano batte la nuova regina del pop mondiale anche nella classifica degli album più streammati dove infatti troviamo il suo DeBÍ TiRAR MáS FOToS (7,7 miliardi di click), ma la notizia vera è che in questo caso Taylor Swift non compare nemmeno nella top five finale, dove invece troviamo KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) di KPop Demon Hunters Cast al secondo posto e Hit Me Hard And Soft di Billie Eilish al terzo. Quarto e quinto posto vanno a SOS Deluxe: LANA di SZA e Short n’ Sweet di Sabrina Carpenter.

Taylor Swift addirittura non riesce a piazzare nemmeno un titolo nella cinquina dei brani più ascoltati, dove invece troviamo Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars, che ha accumulato oltre 1,7 miliardi di ascolti. In seconda posizione ritorna Birds Of a Feather di Billie Eilish, già un successo del 2024, seguita da APT. di Rosé e Bruno Mars, Ordinary di Alex Warren e, in chiusura, DtMF di Bad Bunny.

Top ascolti in Italia

Top five italiana a tutto rap, gli artisti più ascoltati su Spotify nella penisola appartengono tutti alla categoria. A rilanciare il successo di Sfera Ebbasta, che torna a guardare tutti dall’alto, è stata la pubblicazione del joint album Santana Money Gang, un lavoro portato a casa insieme a Shiva, che infatti occupa la seconda posizione. Seguono Guè, Geolier e Marracash, che quest’anno ha chiuso il suo primo tour negli stadi, il primo per un rapper in Italia. Nessuna donna nella top five degli artisti più ascoltati, ma quella che è andata meglio di tutti è Anna. Il panorama cambia drasticamente passando ai brani più ascoltati dove a farla da padrone è invece la playlist dello scorso Festival di Sanremo, che piazza ben quattro brani in top ten.

A partire dalla prima posizione occupata da chi lo ha vinto quel Festival, ovvero Olly con Balorda nostalgia, gli altri brani in chart sono: Achille Lauro con Incoscienti giovani, Giorgia con La cura per me e Fedez con Battito, tutte canzoni, tra l’altro, Olly a parte, che non si sono classificate sul podio all’Ariston, a conferma del fatto che Sanremo funziona anche se non lo vinci. In classifica anche Neion di Sfera Ebbasta e Shiva al terzo posto, la hit d’importazione La Plena – W Sound 05 di W Sound, Beéle e Ovy On The Drums al quarto e DtMF di Bad Bunny al quinto.

Olly si porta a casa anche il titolo per il disco più ascoltato, il suo Tutta vita (sempre) anticipa Geolier e il suo Dio lo sa, che è stato l’album più ascoltato del 2024, e poi Santana Money Gang della coppia Sfera Ebbasta/Shiva, DeBÍ TiRAR MáS FOToS di Bad Bunny e Labellavita di Artie 5ive, nuova seguitissima voce del game italiano.

Italiani all’estero

Sono ancora i Maneskin a guidare la classifica degli italiani più ascoltati all’estero, d’altra parte la band romana, nonostante la momentanea separazione delle carriere, orbita ancora, come abbiamo visto nei casi di Damiano, ma anche di Victoria e Thomas, ambienti quasi esclusivamente internazionali. La partecipazione in gara all’Eurovision Song Contest aiuta Gabry Ponte a conquistare la seconda posizione, seguita da sua maestà Ludovico Einaudi, nostra eccellenza nel mondo. Chiude la cinquina Laura Pausini.

I podcast più ascoltati, quanta passione per il crime

In Italia il true crime continua a essere il genere più ascoltato: i primi podcast per ascolti rimangono, come nel 2024, Elisa True Crime di Elisa De Marco (il podcast più ascoltato per il terzo anno consecutivo) e Indagini, condotto da Stefano Nazzi. Seguono Stories di Cecilia Sala, One More Time di Luca Casadei e al quinto posto Passa dal BSMT condotto da Gianluca Gazzoli. A livello mondiale invece, per il sesto anno consecutivo, a battere tutti è il The Joe Rogan Experience.