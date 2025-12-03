X Factor 2025, domani la finale in piazza a Napoli: Rob favorita, Pausini ospite, la lite tra Gabbani e Lauro finita in risate

La finale del talent Sky andrà in onda, come lo scorso anno, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli

Si terrà domani, 4 dicembre, in Piazza del Plebiscito a Napoli, naturalmente in diretta su Sky, ma anche in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8, la finale di X Factor 2025. I quattro finalisti che si sfideranno per la vittoria sono EroCaddeo, PierC, Delia e Rob, uno per ognuno dei quattro giudici. Ospiti della serata: Laura Pausini e Jason Derulo. Un’edizione che, televisivamente parlando, ha segnato un passo in avanti nel nuovo percorso intrapreso lo scorso anno dopo un paio d’annate di scommesse perse. Il nuovo X Factor vince invece con la nuova giuria, che pare aver riacceso quelle passioni nel pubblico a casa che si erano decisamente assopito, come nel resto del mondo, e rischiavano di far eclissare il format.

Una giuria cui ossatura è composta da Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia, l’anno scorso a loro si unì Manuel Agnelli, quest’anno Francesco Gabbani, che si è inserito perfettamente, forse addirittura meglio del collega degli Afterhours, nel nuovo percorso anche drammaturgico che il reparto autoriale, evidentemente, si è imposto, ovvero: va tutto bene. Gli artisti stonano, non sanno stare su un palco, non trasmettono alcuna emozione, non posseggono un briciolo di carisma, e mai come quest’anno su quel palco, tra lussureggianti scenografie, si sono consumati i più svariati reati musicali, ma sono tutti comunque belli, bravi e con un futuro già segnato dal successo. Non va così: i più fortunati, si sa, riescono a malapena a mantenersi in vita, sempre musicalmente parlando, ma se questa deriva emotional funziona, bene così.

Chi vincerà secondo Sisal

Per cinque settimane di fila, su sette totali di percorso, tutti erano piuttosto certi che la vittoria sarebbe andata a uno tra PierC e Delia. Una sfida in finale scontata, all’ultimo televoto, appariva piuttosto chiaro che tutti gli altri concorrenti fossero in grave svantaggio sotto i più svariati punti di vista rispetto ai due. Invece, al foto finish, decisamente a sorpresa, è spuntata fuori Rob, concorrente nella squadra di Paola Iezzi. Così i parametri, anche per chi aggiunge un po’ di pepe alla visione dello show scommettendo sul proprio preferito, sono cambiati.

1,80, tanto è quotata la giovanissima Roberta Scandurra, classe 2005, da Trecastagni nel catanese, che con il suo pop/punk ha conquistato il pubblico a casa. Dietro di lei, con una quota decisamente più alta (5,00) ci sono EroCaddeo e PierC, più dietro, a 6,00 Delia, l’altra catanese del gruppo. Il crollo nei consensi di PierC e Delia, certamente i concorrenti con più cose da dire a sipario chiuso, è stato talmente verticale, che i due, quota 2,75, sono i favoriti ad essere i primi eliminati della serata.

Smorzata l’atmosfera cupa tra i giudici: «Siamo in sintonia»

Persino la conferenza stampa prefinale si è trasformata in un festival dei ringraziamenti, dei complimenti, dell’autocelebrazione. Chi ha provato a deviare la narrativa da questo duro status quo con qualche domanda un po’ più scomoda si è visto ritornare come un boomerang qualsiasi provocazione. Particolarmente sensibile sull’argomento Jake La Furia, che dichiara: «Siamo in sintonia, ci mandiamo i videomessaggi. Della presunta lite tra Gabbani e Lauro abbiamo riso a crepapelle».

Secondo il rapper milanese l’approccio di questa giuria, estremamente pacifico e positivo, fino alla noia mortale qualcuno aggiungerebbe, potrebbe anche essere il segreto del successo di questo nuovo ciclo, «Ci sono state tanti edizioni di litigi che andavano troppo oltre – ha detto – noi abbiamo portato noi stessi e la gente ha gradito».