«Molto contento di andare a Sanremo, ma Lda lo conosco da 12 minuti», l’ironia di Stefano Scala: la sua foto finita per sbaglio nelle grafiche – Il video

Il volto del giovane è stato scambiato per quello del rapper Aka7even, tra i concorrenti nella categoria dei Big insieme all'amico Lda: «Ringrazio tutta la mia famiglia per il supporto», ha scherzato sui social

«Sono veramente contento di essere a Sanremo quest’anno e di fare coppia con Luca, nonostante Luca ed io ci conosciamo da ben 12 minuti». La prende sul ridere Stefano Scala, il giovane la cui foto è comparsa nelle grafiche dei 30 artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo al posto di quello del rapper Aka7even. «Volevo veramente ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato», dice in maniera ovviamente ironica ai suoi follower. «Abbiamo avuto modo di prepararci al meglio, penso che il nostro pezzo sia molto profondo e vi farò vedere come mi preparerò per questa edizione, sono veramente contento e entusiasta, ringrazio Carlo Conti, ringrazio Rai1, ringrazio tutta la mia famiglia per il supporto e forza Sanremo».

Il clamoroso scambio di persona è avvenuto quando Carlo Conti, durante l’edizione delle 13.30 del Tg1 di domenica 30 novembre, ha svelato i concorrenti della categoria Big della kermesse sanremese. La gaffe era stata commentata a caldo anche dallo stesso Aka7even, che con il collega Lda salirà sul palco dell’Ariston: «No ragazzi per favore, mi dovete dire chi è quella persona messa al mio posto».

Chi è Stefano Scala

Originario di Napoli Stefano Scala ha 23 anni ed è conosciuto come regista e attore. È celebre per aver partecipato a Risotto Western (2025), Arte (2023) e Affianco alla morte (2020). Ha circa 16mila utenti su Instagram, dove aggiorna i fan sui suoi progetti, che per ora sembrano lontani, decisamente, dal palco dell’Ariston.