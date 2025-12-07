Il rap di Geolier, il rock di Thomas dei Maneskin e le pessime cover di Laura Pausini – Le recensioni delle uscite della settimana

Dicembre, discograficamente, si apre benino. Tanti i buoni album, per esempio: questa settimana ci ritroviamo tra le mani il migliore mai fatto da Emis Killa, la perla rock di Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin in congedo solista, quello meraviglioso di En?gma e poi anche quelli di Gianni Bismark ed Enzo Dong. Ci sentiamo di dedicare una menzione a parte per quello, stupendo, di Piccolo dei Bnkr44, che vola anche lui a ‘sto giro in solitaria.

Anche nella sezione dedicata ai singoli abbiamo dell’ottimo materiale, come il nuovo brano di Geolier, una bomba vera; come il brano scritto da Brunori SaS partendo da una poesia di Aldo Baglio; come la meravigliosa visione dell’amore degli Eugenio in Via di Gioia; o il brano di Chiello per onorare la bestia che tutti noi conserviamo dentro. Ma anche qui non mancano le bocciature, una su tutte: Laura Pausini, che massacra un brano di Biagio Antonacci. E poi Il Pagante e Ludwig, che propongono un cinepanettone, ma musicale, idea della quale avremmo fatto volentieri a meno.

Chicca della settimana: il mini EP di Jungle Julia, dal titolo Vespro. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite discografiche della settimana.