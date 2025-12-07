Il rap di Geolier, il rock di Thomas dei Maneskin e le pessime cover di Laura Pausini – Le recensioni delle uscite della settimana

Dicembre, discograficamente, si apre benino. Tanti i buoni album, per esempio: questa settimana ci ritroviamo tra le mani il migliore mai fatto da Emis Killa, la perla rock di Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin in congedo solista, quello meraviglioso di En?gma e poi anche quelli di Gianni Bismark ed Enzo Dong. Ci sentiamo di dedicare una menzione a parte per quello, stupendo, di Piccolo dei Bnkr44, che vola anche lui a ‘sto giro in solitaria.
Anche nella sezione dedicata ai singoli abbiamo dell’ottimo materiale, come il nuovo brano di Geolier, una bomba vera; come il brano scritto da Brunori SaS partendo da una poesia di Aldo Baglio; come la meravigliosa visione dell’amore degli Eugenio in Via di Gioia; o il brano di Chiello per onorare la bestia che tutti noi conserviamo dentro. Ma anche qui non mancano le bocciature, una su tutte: Laura Pausini, che massacra un brano di Biagio Antonacci. E poi Il Pagante e Ludwig, che propongono un cinepanettone, ma musicale, idea della quale avremmo fatto volentieri a meno.
Chicca della settimana: il mini EP di Jungle Julia, dal titolo Vespro. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite discografiche della settimana.
- 1/26Laura Pausini – Ritorno ad amare
- 2/26Geolier – 081
- 3/26Brunori SaS – Attitudini: nessuna
- 4/26Sfera Ebbasta – XDVR Anniversar10
- 5/26Emis Killa – Musica triste
- 6/26Eugenio in Via di Gioia – Facciamo a metà
- 7/26Chiello – Lupo
- 8/26Thomas Raggi – Masquerade
- 9/26En?gma – Tèmpora
- 10/26Danno, Dj Craim e Ice One – Tom Waits
- 11/26Gianni Bismark – Ancora vivi
- 12/26Gianluca De Rubertis e Morgan – Memorie di un uomo qualunque
- 13/26Il Pagante e Ludwig – Milano Cortina
- 14/26Neima Ezza – Aria tesa
- 15/26Quentin40 – Fuori dalla vasca
- 16/26Enzo Dong – Life Is A Tarantella
- 17/26Alberto Urso – Come noi mai
- 18/26Queen of Saba – Il rifugio degli animali
- 19/26Vybes – Facevo per tre
- 20/26Albe - Baita
- 21/26Dennis – Sogni buttati
- 22/26Giuseppe Anastasi – Alzati
- 23/26Ciulla – Nuova luce
- 24/26Piccolo – Stellar-Boy
- 25/26Jungle Julia – Vespro
- 26/26Blugiove – Fantasmi alla luna