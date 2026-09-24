Roberto Vecchioni sta male, annullato il concerto di Salerno: «Improvvisi e importanti motivi di salute»

Il cantautore, che avrebbe dovuto esibirsi in occasione della XXXVIII edizione del Premio Charlot, avrebbe dovuto ricevere il premio "Grandi Protagonisti dello Spettacolo"

Il concerto di Roberto Vecchioni, previsto per domani, venerdì 25 settembre, al Teatro Verdi di Salerno in occasione del Premio Charlot, è stato annullato per motivi di salute. Come hanno comunicato gli organizzatori, «purtroppo il concerto non potrà aver luogo a causa di improvvisi e importanti motivi di salute» di Vecchioni. Il cantautore è stato sostituito all’ultimo dal comico Enrico Brignano e dalla Montecarlo Big Band. In quella stessa occasione, inoltre, il cantautore 83enne avrebbe dovuto ricevere il prestigioso premio “Grandi Protagonisti dello Spettacolo”.

Il malore dello scorso luglio di Vecchioni: cosa aveva avuto

Negli scorsi mesi Vecchioni aveva rivelato di essere stato colpito da un malore mentre guardava una partita dell’Inter, evento che lo aveva portato ad interrompere la sua attività artistica per mesi. ln un’intervista al quotidiano Repubblica, lo scorso luglio, aveva parlato delle difficoltà di quel periodo: « Sono stato tanto in ospedale, i mesi sospesi sono catastrofici; per riprendersi ci vuole un casino di tempo. Avevo cominciato il disco e l’ho lasciato a metà. Fino a 82 anni era andata bene, due tumorini. Ho un carattere forte, adesso è più difficile», poi però, prima dell’estate, le sue condizioni erano migliorate, tanto che il cantante avrebbe dovuto tornare a esibirsi.