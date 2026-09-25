Caso Report, udienza a Roma sul ricorso di Ranucci contro la Rai: «Mi atterrò a quello che decide il tribunale»

Il giornalista chiede la sospensione del provvedimento aziendale con cui è stata decisa la sua rimozione dalla conduzione di Report. Attesa una decisione in giornata

Si sta tenendo da stamane, presso il Tribunale del lavoro di Roma, l’udienza sul ricorso presentato da Sigfrido Ranucci contro la Rai. Il giornalista chiede la sospensione del provvedimento aziendale con cui è stata decisa la sua rimozione dalla conduzione di Report, puntando a ottenere il reintegro alla guida del programma in tempo utile per l’inizio della nuova stagione e della prima puntata.

Nel ricorso presentato dai legali si contestano le motivazioni della Rai, considerate carenti, denunciando al contempo un quadro di demansionamento e discriminazione. Il collegio dei giuslavoristi che assiste Ranucci è composto dai professori Franco Focareta e Franco Scarpelli e dall’avvocato Stefano Rossi, operanti all’interno del team legale dello Studio Devitalaw coordinato dal professor Roberto De Vita.

Le dichiarazioni di Ranucci

Alla vigilia dell’appuntamento giudiziario, durante la presentazione del suo ultimo libro “Il ritorno della casta” a Monreale, il giornalista aveva espresso amarezza ma anche determinazione: «Vedo molta gente che prova del dolore fisico nel vedere quello che mi è successo, però io combatto anche per loro. Che ne sarà di Report? Ha una squadra e io spero che il meccanismo di questa squadra continui ad essere difeso, così come l’ho fatto io per vent’anni. Ed è anche questo il motivo per il quale mi hanno sostituito».

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Ranucci ha poi affondato il colpo sulle ragioni profonde che, a suo avviso, hanno portato alla rottura con i vertici di Viale Mazzini: «Siamo davanti a una società malata e impazzita che deve punire la mia storia, deve distruggerla. Una società che deve punire chi ha lavorato al mio fianco. Domani a Roma ci sarà l’udienza in cui verrà trattato il mio ricorso contro la mia rimozione dalla conduzione di Report, non ho sensazioni in merito, mi atterrò a quello che dirà il Tribunale. Io credo che le battaglie si fanno un po’ alla volta, al momento di battaglie ne ho tante, c’è anche quella con la Rai sul comitato etico, sono giorni intensi».