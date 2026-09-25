Paolo Belli non torna in video a Ballando con le stelle 2026: la decisione della Rai dopo l’incidente

La decisione è stata presa di comune accordo con la Rai dopo lo stop seguito all’incidente in bicicletta in cui è morto il 41enne Alessandro Magnani. L’artista continuerà a collaborare con il programma

Paolo Belli non sarà in video nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Il cantante continuerà a lavorare al programma di Rai 1, ma soltanto dietro le quinte. La decisione, fa sapere la Rai, è stata presa di comune accordo con l’artista dopo l’incidente in bicicletta dello scorso luglio, nel quale morì Alessandro Magnani, 41 anni.

L’incidente e lo stop agli impegni

L’incidente risale al 13 luglio, nelle campagne di Cognento, tra Correggio e Campagnola Emilia. Magnani fu urtato dalla bicicletta condotta da Belli e morì il giorno successivo all’ospedale Maggiore di Parma. Dopo la morte di Magnani, Belli aveva sospeso gli impegni professionali e cancellato i concerti previsti nei mesi successivi. Ora, spiega la Rai, l’artista sta tornando gradualmente alle attività televisive e live. La Direzione Intrattenimento Prime Time e Belli hanno però ritenuto «non opportuna» una sua presenza in video «rispetto al contesto editoriale del talent show».

Belli continuerà a lavorare dietro le quinte

Il cantante resterà comunque legato a Ballando con le stelle e collaborerà dietro le quinte alla realizzazione dell’edizione 2026. La Rai sottolinea che il rapporto con Belli «resta solido» e lo definisce «una preziosa risorsa artistica», con l’auspicio di riportarlo presto in video in altri progetti televisivi.