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Addio a Elena Pero, morta a 60 anni la voce del tennis di Sky Sport. Il ricordo di Ferri: «La sua voce rimarrà per sempre»

24 Settembre 2026 - 22:00 Cecilia Dardana
elena pero morte
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La storica giornalista lottava da tempo contro una malattia. L'annuncio del direttore di Sky Sport: «Non ha saltato una telecronaca neppure durante la malattia. Con Bertolucci un doppio formidabile»
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È morta all’età di 60 anni Elena Pero, nota giornalista di Sky Sport e da anni tra le voci più amate e autorevoli del tennis. La cronista lottava da tempo contro una malattia, lavorando però fino all’ultimo con straordinaria dedizione. Ad annunciarne la scomparsa è stato il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, ricordando l’ultimo grande racconto condotto dalla giornalista sui campi di Wimbledon al fianco dello storico compagno di telecronaca Paolo Bertolucci.

Il ricordo del direttore Federico Ferri

A rendere omaggio alla giornalista è stato il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, con un messaggio di profondo cordoglio: «Elena Pero non c’è più. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre». Ferri ha poi ricordato l’impegno e la passione inesauribile della cronista anche nei momenti più difficili: «Aveva 60 anni. Non ha saltato una telecronaca, neppure durante la malattia. L’ultima volta che l’abbiamo ascoltata, noi come voi da casa, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner, come aveva fatto per la storica prima volta, il 13 luglio 2025, in coppia con Paolo Bertolucci, che ha composto con lei, in oltre 20 anni di telecronache assieme, il secondo formidabile doppio della sua carriera».

Oltre vent’anni di grande tennis in TV

Con il suo stile misurato, l’inconfondibile competenza e una passione sconfinata per la racchetta, Elena Pero è stata per decenni un punto di riferimento per milioni di tifosi. Insieme a Paolo Bertolucci e ad altri grandi nomi del tennis come Ivan Ljubičić, ha raccontato le pagine più esaltanti del tennis mondiale e il momento d’oro di quello italiano, lasciando un segno indelebile nella storia delle telecronache sportive.

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