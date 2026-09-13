Ucraina, il dolore della tennista Yastremska, la casa distrutta e l’asciugamano del Roland Garros salvo – Il video

Lo sfogo della campionessa: «Un pezzo di storia del tennis mondiale è sopravvissuto a un missile russo. La nostra casa no»

La casa della tennista ucraina Dayana Yastremska a Odessa è stata distrutta da un missile russo durante i recenti attacchi sulla città, lasciando intatto solo un asciugamano del Roland Garros tra le macerie. «Un pezzo di storia del tennis mondiale è sopravvissuto a un missile russo. La nostra casa no», ha dichiarato la semifinalista degli Australian Open 2024 ed eliminata il 30 agosto scorso al secondo turno degli Us Open.

Il capo dell’amministrazione regionale di Odessa, Oleh Kiper, ha riferito che 37 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato, e due risultano disperse a seguito dell’attacco con missili e droni sferrato venerdì notte contro Odessa e la vicina Chornomorsk.