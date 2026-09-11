Furto in casa Donnarumma, la testimonianza della moglie: «Picchiata mentre ero incinta»

La rapina avvenne nella loro casa a Parigi nel 2023, quando il portiere vestiva la maglia del PSG

Una violenta rapina vissuta in casa propria nel cuore della notte: prima l’aggressione, poi le minacce dei rapinatori che intanto impugnavano un coltello e infine i colpi subiti. Accadde a Gigio Donnarumma e sua moglie, al tempo non ancora sposata, e incinta, durante il furto subito nella sua casa in Avenue Montaigne, via della moda parigina, ai tempi del PSG nel 2023. Un’esperienza traumatica, come ha raccontato la moglie del portiere azzurro, Alessia Elefante, durante il processo: «Mi hanno tirato per i capelli e uno di loro mi ha colpito le cosce. Ho detto che ero incinta, ma hanno continuato».

La ricostruzione della rapina

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tre uomini avevano fatto irruzione nell’abitazione arrampicandosi dal tetto con una scala e raggiungendo il balcone, sorprendendo il portiere del Manchester City e la compagna nel sonno. Svegliata dalle urla dei rapinatori, che pretendevano denaro e gioielli, Alessia Elefante avrebbe consegnato un orologio Cartier, diversi oggetti preziosi e 2000 euro in contanti. La situazione sarebbe degenerata quando i rapinatori la obbligarono a rivelare il codice della cassaforte che non conosceva. «Si sono arrabbiati pensando che stessi mentendo», ha raccontato Elefante agli inquirenti.

“Ganito” e gli insulti in aula

Gli aggressori hanno rubato contanti, orologi di lusso, gioielli e una Mercedes e una Lamborghini del valore di centinaia di migliaia di euro. Tra i responsabili c’è anche Ilyas Kherbouch detto “Ganito”, evaso tempo fa dal centro penitenziario di Villepinte con l’aiuto di falsi poliziotti. La prima udienza, tuttavia, è stata un disastro anche per i giudici: con urla, minacce e insulti da parte degli imputati.