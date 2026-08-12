Psg-Aston Villa, stasera in palio la Supercoppa Europea: la rivincita dell’arbitro escluso dai Mondiali e dove vederla in tv

A Salisburgo si assegna il primo trofeo della stagione 2026/2027. Il Paris Saint-Germain cerca il secondo successo consecutivo, l'allenatore degli inglesi vuole sfatare un tabù

Inizia ufficialmente la stagione 2026/27. Smaltite anche le ultime scorie del Mondiale, si assegna il primo trofeo, la Supercoppa Europea. A Salisburgo, alle ore 21, scendono in campo i vincitori della scorsa Champions League, il Paris Saint-Germain, e quelli dell’Europa League, l’Aston Villa. Non è solo un modo per avvicinarsi all’inizio dei rispettivi campionati: in palio c’è una coppa, quella che l’allenatore dei francesi Luis Enrique ha già vinto due volte, una quando era sulla panchina del Barcellona, mentre l’ex della gara, e oggi allenatore dell’Aston, Unai Emery non è mai riuscito a sollevarla.

La rivincita dell’arbitro somalo Artan

La finale della Supercoppa Europea sarà una vera e propria rivincita per l’arbitro somalo Omar Artan. Due mesi fa doveva partecipare ai Mondiali, ma la grande occasione della sua carriera, a 34 anni, gli fu negata. Una volta arrivato negli Stati Uniti, fu sottoposto a un interrogatorio di undici ore in una cella, per poi essere respinto perché sospettato di essere vicino a organizzazioni terroristiche.

Fu evidentemente un caso politico: la Somalia fa parte della black list dell’amministrazione Trump. Gianni Infantino si giustificò, spiegando di non poter fare nulla. Soltanto il primo di altri casi nebulosi successi durante i Mondiali.

Al rientro in patria, Artan fu trattato come un eroe e la Uefa decise di rimediare a questa ingiustizia, assegnandogli la gara tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Il somalo diventerà il primo direttore di gara non europeo a dirigere la Supercoppa Europea. «Artan è un arbitro eccellente e il calcio serve a unire le persone. La Uefa vuole esprimere il proprio rispetto per Omar e per le sue eccezionali doti arbitrali, che gli sono valse una nomina così prestigiosa», così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin ha motivato la sua decisione.

Come arrivano le due squadre

«Non sono un genio e non voglio essere considerato tale. Credo di essere nato per competere perché è la dimensione in cui mi sento più a mio agio. Poi ho un’ossessione costante: cercare di migliorare le prestazioni, il rapporto con i giocatori e con la squadra, gestire le aspettative, entrare in sintonia con i ragazzi e tirare fuori il meglio da loro», così Luis Enrique ha spiegato al sito ufficiale della Uefa.

Il suo Paris Saint-Germain è una macchina rodata, capace di vincere due Champions League di fila, impresa riuscita solo al Real Madrid. Lo scorso anno, faticò contro il Tottenham ma portò lo stesso a casa la Supercoppa Europea ai rigori, dopo il 2-2 dei tempi supplementari. L’allenatore spagnolo dovrà capire lo stato di forma di molti nazionali reduci dai Mondiali: in primis il pallone d’oro Ousmane Dembelé, ma anche Achraf Hakimi. Difficile la presenza del campione del mondo Fabian Ruiz.

Anche Unai Emery dovrà fare i conti con chi ha giocato il Mondiale fino alla fine. Non è escluso che possa partire fuori uno dei simboli dell’Aston Villa, il Dibu Martinez, portiere argentino voglioso di riscatto dopo la finale della Coppa del Mondo persa contro la Spagna. L’Aston Villa ha perso diversi pezzi in questo calciomercato e cerca subito di ricostruire una squadra che ha sorpreso lo scorso anno nel campionato inglese, arrivando al quarto posto davanti al Liverpool campione in carica, e ha sollevato l’Europa League. Emery cerca di sfatare un tabù. In carriera ha vinto cinque Europa League, ma non ha mai trionfato nella finale di Supercoppa Europea.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La finale della Supercoppa Europea tra Psg e Aston Villa si potrà vedere in esclusiva su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now, con fischio d’inizio alle ore 21. La telecronaca è affidata a Federico Zancan affiancato da Aldo Serena al commento tecnico e con Giorgia Cenni e Marina Presello inviate a bordo campo. Il pre-partita inizia alle 20: nello studio condotto da Mario Giunta, ospiti Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Massimo Marianella.