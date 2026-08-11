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Europei di atletica, infortunio per Jacobs nella finale dei 100 metri. Doppietta nei 5000 metri: oro Battocletti e bronzo Majori – La diretta

11 Agosto 2026 - 22:51 Matteo Revellino
Marcell Jacobs europei
Marcell Jacobs europei
A Birmigham è la serata dei 100 metri maschili. Grandi speranze di medaglie anche nelle altre finali, dopo l'oro e l'argento di ieri
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È ora della sessione serale agli Europei di atletica leggera di Birmingham. Dopo l’oro di Leonardo Fabbri e l’argento di Zane Weir nel getto del peso, l’Italia vuole impreziosire ulteriormente il proprio medagliere. Scendono in pista i pezzi grossi: Nadia Battocletti e Marcell Jacobs, oltre al campione mondiale under 20 di salto in lungo Daniele Inzoli. In mattinata, nessun problema per il campione europeo in carica Gianmarco Tamberi e quello italiano Matteo Sioli. I due azzurri accedono nella finale del salto in lungo di venerdì, insieme a Edoardo Stronati e Christian Falocchi.

11 Agosto 2026 - 22:49

Jacobs si fa male nella finale dei 100 metri, non arriva al traguardo

Sfuma come peggio non potrebbe il sogno del tris europeo consecutivo per Lamont Marcell Jacobs. Ai quaranta metri, il campione olimpico a Tokyo nel 2021 si ferma, dopo una partenza non brillante. Jacobs non arriva neanche al fondo della gara.

11 Agosto 2026 - 22:40

Oro per Tentoglou nel salto in lungo

Militiadis Tentoglou rinuncia all’ultimo salto e vince l’oro del salto in lungo, bissando il successo europeo di Roma nel 2024. Decisivo l’8.44 al quinto tentativo. Argento per argento a Ehammer (8.29) e bronzo Saraboyukov (8.26, all’ultimo salto).

11 Agosto 2026 - 22:36

Inzoli chiude sesto nella finale del salto in lungo

Non perfetto l’ultimo salto per Francesco Inzoli, al primo Europeo: 7.58. Complice anche il vento contrario, il classe 2005 non riesce a raggiungere il podio. Anzi, cede la posizione al portoghese Baldé che prima di lui salta 8.18, superando la migliore misura di Inzoli: 8.04

11 Agosto 2026 - 22:31

Oro per Visser nei 100 ostacoli per un millesimo! In quattro al fotofinish

Al fotofinish arrivano in quattro. Con il sorriso le atlete aspettano la decisione che arriva diversi attimi dopo la fine dei 100 metri ostacoli. Vince l’olandese Visser, che precede la polacca Skrzyszowska per un millesimo (12.67 per entrambe). Bronzo per la francese Bapté in 12.73. Quarto posto per la quarta atleta interessata dal fotofinish: la svizzera Kambundji. 

11 Agosto 2026 - 22:30

Nullo il penultimo salto di Inzoli

È nullo il quinto salto di Francesco Inzoli, il penultimo. Quando manca l’ultimo turno di salti la classifica è la seguente:

  1. Tentoglou: 8.44
  2. Ehammer: 8.29
  3. Saraboyukov: 8.10
  4. Inzoli: 8.04
11 Agosto 2026 - 22:25

Tentoglu torna in testa nel salto in lungo: 8.44m per il greco

Tentoglu balza in testa nel salto in alto e supera lo svizzero Ehammer (che lo applaude). Il quinto salto del greco misura 8.44m.

11 Agosto 2026 - 22:10

Edoardo Scotti non raggiunge la finale dei 400 metri

Non ce la fa Edoardo Scotti a strappare il pass per la finale dei 400 metri. Costa caro all’azzurro il terzo posto dopo il cedimento negli ultimi 100 metri finali. Scotti chiude la seconda semifinale in 45.32.

11 Agosto 2026 - 22:01

I finalisti dei 100 metri

L’elenco dei finalisti dei 100 metri in ordine di tempo:

  • Marcell Jacobs (Italia): 10”08
  • Romell Glave (Gran Bretagna): 10”13
  • Jeremiah Azu (Gran Bretagna): 10”17
  • Owen Ansah (Germania): 10”20
  • Elvis Afrifa (Paesi Bassi): 10”25
  • Simon Verherstraeten (Belgio): 10”27
  • Louie Hinchliffe (Gran Bretagna): 10”30
  • Chituru Ali (Italia): 10”34
11 Agosto 2026 - 21:57

Nullo il terzo salto di Francesco Inzoli

Non è valido il terzo salto di Francesco Inzoli, la rincorsa è lunga. L’azzurro rimane per il momento al quarto posto, a sei centimetri dal podio. Per il momento domina lo svizzero Ehammer in 8.29m, seguito dal greco Tentoglu in 8.27m, infine 8.10m per il bulgaro Saraboyukov.

11 Agosto 2026 - 21:47

Jacobs in finale nei 100 metri

Lamont Marcell Jacobs in scioltezza vince la terza semifinale e raggiunge Ali in finale nei 100 metri. Il campione olimpico strappa si qualifica con il migliore tempo, in 10.08, rallentando nel finale. Appuntamento alle 22:47.

11 Agosto 2026 - 21:45

Qualificazioni salto con l'asta femminile: fuori tutte le azzurre

Nessuna italiana riesce a qualificarsi nella finale del salto con l’asta. Fuori Malavisi, Molinarolo e Scardanzan

11 Agosto 2026 - 21:40

Secondo salto per Inzoli, 8.04

Momentaneo quarto posto per l’azzurro, con la misura di 8.04

11 Agosto 2026 - 21:40

Lo svizzero Ehammer vola in testa nel salto in lungo: 8,29

Simon Ehammer è in testa alla classifica, 8.29 per lo svizzero al secondo salto

11 Agosto 2026 - 21:36

Chituru Ali in finale nei 100 metri

Una seconda parte di gara strepitosa, dopo un inizio complicato, permette a Chituru Ali di agguantare il secondo posto della sua semifinale e strappare il pass per la finale dei 100 metri. L’azzurro arriva alle spalle di Glave (10.13). Ali chiude in 10.34 toccandosi un po’ la coscia come agli Assoluti.

11 Agosto 2026 - 21:33

Salto in lungo, Inzoli inizia con 7.80

Primo salto per l’azzurro, campione mondiale ai Mondiali under 20 a Eugene: 7.80 metri per l’azzurro

11 Agosto 2026 - 21:32

Oro per Halasz nel lancio del martello

L’ungherese Bence Halász vince l’oro nel lancio del martello con una misura sensazionale: 84.25 metri, record del mondo in stagione e primato nazionale. Argento alla Germania con Hummel, bronzo Kokhan (Ucraina)

11 Agosto 2026 - 21:24

Primo salto super per il greco Tentoglu: 8.27

Inizia subito sui binari giusti la gara del campione europeo in carica, il greco Miltiadis Tentoglu: 8.27 per lui.

11 Agosto 2026 - 21:21

Battocletti indossa la corona: «Me l'ha messa mamma»

«Dopo la delusione di Roma, avevo pensato a un altro epilogo, al traguardo ero delusa e la tristezza ha lasciato spazio alle lacrime. Adesso sono molto felice di questo risultato». Lo ha dichiarato ai microfoni della Rai, Nadia Battocletti, indossando una corona («me l’ha messa mamma») medaglia d’oro nei 5000m agli Europei di atletica in scena a Birmingham. Accanto a lei Micol Majori, medaglia di bronzo: «Non ho ancora realizzato, è un sogno bellissimo. Sono arrivata nella miglior condizione, dopo aver lavorato sulle volate. Nadia è da anni su questi podi, prima o poi doveva avere una compagna».

11 Agosto 2026 - 21:12

100 ostacoli donne, eliminate le tre italiane in semifinale

N0n ci sarà nessuna azzurra nelle finali dei 100 ostacoli. Polzonetti chiude quarta la sua semifinale (12.93) ma, dopo la seconda semifinale viene eliminata. Lontane anche dalla zona ripescaggio Carmassi e Carraro.

11 Agosto 2026 - 20:44

Oro per Nadia Battocletti nei 5000 metri femminili. Bronzo per Majori

Bis italiano nei 5000 metri femminili. Una super Nadia Battocletti  vince il terzo oro europeo nei 5000 metri in 15,37,84. Bronzo per Micol Majori in 15.40.65, in rimonta negli ultimi 500 metri e con uno scatto impressionanti nel rettilineo finale. Argento per la spagnola Garcia.

11 Agosto 2026 - 20:26

Al via la gara dei 5000 metri femminile: Battocletti in pista

Inizia la gara dei 5000 metri femminile. Nadia Battocletti cerca il bis d’oro dopo gli Europei di Roma. In pista anche altre due azzurre: Del Buono e Majori

11 Agosto 2026 - 20:10

Inizia la finale maschile del lancio del martello

Al via la finale maschile del getto del martello, non ci sono azzurri in gara.

11 Agosto 2026 - 20:01

Il programma della serata

    • 20.05 Salto con l’asta F, qualificazioni Gruppi A e B (Malavisi, Molinaroso, Scardanzan)

    • 20.10 Lancio del martello M, finale

    • 20.25 5.000 metri F, finale (Batocletti, Del Buono, Majori)

    • 20.55 100 metri ostacoli F, semifinali (Carmassi, Carraro, Polzonetti)

    • 21.16 Salto in lungo M, finale (Inzoli)

    • 21.32 100 metri M, semifinali (Ali, Jacobs)

    • 22.00 400 metri M, semifinali (Scotti)

    • 22.30 100 metri ostacoli F, finale (ev. Carmassi, Carraro, Polzonetti)

    • 22.47 100 metri M, finale (ev. Ali, Jacobs)

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