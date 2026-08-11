Europei di atletica, infortunio per Jacobs nella finale dei 100 metri. Doppietta nei 5000 metri: oro Battocletti e bronzo Majori – La diretta

A Birmigham è la serata dei 100 metri maschili. Grandi speranze di medaglie anche nelle altre finali, dopo l'oro e l'argento di ieri

È ora della sessione serale agli Europei di atletica leggera di Birmingham. Dopo l’oro di Leonardo Fabbri e l’argento di Zane Weir nel getto del peso, l’Italia vuole impreziosire ulteriormente il proprio medagliere. Scendono in pista i pezzi grossi: Nadia Battocletti e Marcell Jacobs, oltre al campione mondiale under 20 di salto in lungo Daniele Inzoli. In mattinata, nessun problema per il campione europeo in carica Gianmarco Tamberi e quello italiano Matteo Sioli. I due azzurri accedono nella finale del salto in lungo di venerdì, insieme a Edoardo Stronati e Christian Falocchi.