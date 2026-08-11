Europei di atletica, infortunio per Jacobs nella finale dei 100 metri. Doppietta nei 5000 metri: oro Battocletti e bronzo Majori – La diretta
È ora della sessione serale agli Europei di atletica leggera di Birmingham. Dopo l’oro di Leonardo Fabbri e l’argento di Zane Weir nel getto del peso, l’Italia vuole impreziosire ulteriormente il proprio medagliere. Scendono in pista i pezzi grossi: Nadia Battocletti e Marcell Jacobs, oltre al campione mondiale under 20 di salto in lungo Daniele Inzoli. In mattinata, nessun problema per il campione europeo in carica Gianmarco Tamberi e quello italiano Matteo Sioli. I due azzurri accedono nella finale del salto in lungo di venerdì, insieme a Edoardo Stronati e Christian Falocchi.
Jacobs si fa male nella finale dei 100 metri, non arriva al traguardo
Sfuma come peggio non potrebbe il sogno del tris europeo consecutivo per Lamont Marcell Jacobs. Ai quaranta metri, il campione olimpico a Tokyo nel 2021 si ferma, dopo una partenza non brillante. Jacobs non arriva neanche al fondo della gara.
Oro per Tentoglou nel salto in lungo
Militiadis Tentoglou rinuncia all’ultimo salto e vince l’oro del salto in lungo, bissando il successo europeo di Roma nel 2024. Decisivo l’8.44 al quinto tentativo. Argento per argento a Ehammer (8.29) e bronzo Saraboyukov (8.26, all’ultimo salto).
Inzoli chiude sesto nella finale del salto in lungo
Non perfetto l’ultimo salto per Francesco Inzoli, al primo Europeo: 7.58. Complice anche il vento contrario, il classe 2005 non riesce a raggiungere il podio. Anzi, cede la posizione al portoghese Baldé che prima di lui salta 8.18, superando la migliore misura di Inzoli: 8.04
Oro per Visser nei 100 ostacoli per un millesimo! In quattro al fotofinish
Al fotofinish arrivano in quattro. Con il sorriso le atlete aspettano la decisione che arriva diversi attimi dopo la fine dei 100 metri ostacoli. Vince l’olandese Visser, che precede la polacca Skrzyszowska per un millesimo (12.67 per entrambe). Bronzo per la francese Bapté in 12.73. Quarto posto per la quarta atleta interessata dal fotofinish: la svizzera Kambundji.
Nullo il penultimo salto di Inzoli
È nullo il quinto salto di Francesco Inzoli, il penultimo. Quando manca l’ultimo turno di salti la classifica è la seguente:
- Tentoglou: 8.44
- Ehammer: 8.29
- Saraboyukov: 8.10
- Inzoli: 8.04
Tentoglu torna in testa nel salto in lungo: 8.44m per il greco
Tentoglu balza in testa nel salto in alto e supera lo svizzero Ehammer (che lo applaude). Il quinto salto del greco misura 8.44m.
Edoardo Scotti non raggiunge la finale dei 400 metri
Non ce la fa Edoardo Scotti a strappare il pass per la finale dei 400 metri. Costa caro all’azzurro il terzo posto dopo il cedimento negli ultimi 100 metri finali. Scotti chiude la seconda semifinale in 45.32.
I finalisti dei 100 metri
L’elenco dei finalisti dei 100 metri in ordine di tempo:
- Marcell Jacobs (Italia): 10”08
- Romell Glave (Gran Bretagna): 10”13
- Jeremiah Azu (Gran Bretagna): 10”17
- Owen Ansah (Germania): 10”20
- Elvis Afrifa (Paesi Bassi): 10”25
- Simon Verherstraeten (Belgio): 10”27
- Louie Hinchliffe (Gran Bretagna): 10”30
- Chituru Ali (Italia): 10”34
Nullo il terzo salto di Francesco Inzoli
Non è valido il terzo salto di Francesco Inzoli, la rincorsa è lunga. L’azzurro rimane per il momento al quarto posto, a sei centimetri dal podio. Per il momento domina lo svizzero Ehammer in 8.29m, seguito dal greco Tentoglu in 8.27m, infine 8.10m per il bulgaro Saraboyukov.
Jacobs in finale nei 100 metri
Lamont Marcell Jacobs in scioltezza vince la terza semifinale e raggiunge Ali in finale nei 100 metri. Il campione olimpico strappa si qualifica con il migliore tempo, in 10.08, rallentando nel finale. Appuntamento alle 22:47.
Qualificazioni salto con l'asta femminile: fuori tutte le azzurre
Nessuna italiana riesce a qualificarsi nella finale del salto con l’asta. Fuori Malavisi, Molinarolo e Scardanzan
Secondo salto per Inzoli, 8.04
Momentaneo quarto posto per l’azzurro, con la misura di 8.04
Lo svizzero Ehammer vola in testa nel salto in lungo: 8,29
Simon Ehammer è in testa alla classifica, 8.29 per lo svizzero al secondo salto
Chituru Ali in finale nei 100 metri
Una seconda parte di gara strepitosa, dopo un inizio complicato, permette a Chituru Ali di agguantare il secondo posto della sua semifinale e strappare il pass per la finale dei 100 metri. L’azzurro arriva alle spalle di Glave (10.13). Ali chiude in 10.34 toccandosi un po’ la coscia come agli Assoluti.
Salto in lungo, Inzoli inizia con 7.80
Primo salto per l’azzurro, campione mondiale ai Mondiali under 20 a Eugene: 7.80 metri per l’azzurro
Oro per Halasz nel lancio del martello
L’ungherese Bence Halász vince l’oro nel lancio del martello con una misura sensazionale: 84.25 metri, record del mondo in stagione e primato nazionale. Argento alla Germania con Hummel, bronzo Kokhan (Ucraina)
Primo salto super per il greco Tentoglu: 8.27
Inizia subito sui binari giusti la gara del campione europeo in carica, il greco Miltiadis Tentoglu: 8.27 per lui.
Battocletti indossa la corona: «Me l'ha messa mamma»
«Dopo la delusione di Roma, avevo pensato a un altro epilogo, al traguardo ero delusa e la tristezza ha lasciato spazio alle lacrime. Adesso sono molto felice di questo risultato». Lo ha dichiarato ai microfoni della Rai, Nadia Battocletti, indossando una corona («me l’ha messa mamma») medaglia d’oro nei 5000m agli Europei di atletica in scena a Birmingham. Accanto a lei Micol Majori, medaglia di bronzo: «Non ho ancora realizzato, è un sogno bellissimo. Sono arrivata nella miglior condizione, dopo aver lavorato sulle volate. Nadia è da anni su questi podi, prima o poi doveva avere una compagna».
100 ostacoli donne, eliminate le tre italiane in semifinale
N0n ci sarà nessuna azzurra nelle finali dei 100 ostacoli. Polzonetti chiude quarta la sua semifinale (12.93) ma, dopo la seconda semifinale viene eliminata. Lontane anche dalla zona ripescaggio Carmassi e Carraro.
Oro per Nadia Battocletti nei 5000 metri femminili. Bronzo per Majori
Bis italiano nei 5000 metri femminili. Una super Nadia Battocletti vince il terzo oro europeo nei 5000 metri in 15,37,84. Bronzo per Micol Majori in 15.40.65, in rimonta negli ultimi 500 metri e con uno scatto impressionanti nel rettilineo finale. Argento per la spagnola Garcia.
Al via la gara dei 5000 metri femminile: Battocletti in pista
Inizia la gara dei 5000 metri femminile. Nadia Battocletti cerca il bis d’oro dopo gli Europei di Roma. In pista anche altre due azzurre: Del Buono e Majori
Inizia la finale maschile del lancio del martello
Al via la finale maschile del getto del martello, non ci sono azzurri in gara.
Il programma della serata
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- 20.05 Salto con l’asta F, qualificazioni Gruppi A e B (Malavisi, Molinaroso, Scardanzan)
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- 20.10 Lancio del martello M, finale
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- 20.25 5.000 metri F, finale (Batocletti, Del Buono, Majori)
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- 20.55 100 metri ostacoli F, semifinali (Carmassi, Carraro, Polzonetti)
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- 21.16 Salto in lungo M, finale (Inzoli)
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- 21.32 100 metri M, semifinali (Ali, Jacobs)
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- 22.00 400 metri M, semifinali (Scotti)
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- 22.30 100 metri ostacoli F, finale (ev. Carmassi, Carraro, Polzonetti)
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- 22.47 100 metri M, finale (ev. Ali, Jacobs)