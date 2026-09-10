L’Italia inizia l’Europeo di volley maschile, l’esordio in piazza di Plebiscito a Napoli e la finale a Milano: tutto quello che c’è da sapere

La Nazionale di Ferdinando De Giorgi, campione del mondo in carica, mira al terzo podio consecutivo, dopo il trionfo nel 2021 e l'argento nel 2023

Neanche il tempo di metabolizzare l’argento continentale della squadra di Velasco che è già tempo di un nuovo Europeo di volley, quello maschile. La Nazionale allenata da Ferdinando De Giorgi debutta questa sera, 10 settembre, contro la Svezia. Lo farà sotto il cielo stellato di Napoli, non all’interno di un palazzetto. Piazza del Plebiscito è adibita ad hoc per accogliere gli Azzurri campioni del mondo in carica, con tribune che possono ospitare fino a 6500 spettatori. È solo la prima tappa italiana di questi Europei, che nelle fasi iniziali vedrà partite organizzate anche in Bulgaria, Romania e Finlandia. In Italia, oltre a Napoli, sarà interessata anche Modena, per poi passare all’Inalpi Arena di Torino per i quarti di finale e per concludersi a Milano, al Forum di Assago (rinominato Milano Ice Skating Arena) per semifinali e finali.

Il debutto in Piazza del Plebiscito a Napoli

Il campo di volley in piazza Plebiscito a Napoli – Foto Rai

Inizia da Napoli il cammino dell’Italia di De Giorgi, alla ricerca del terzo podio continentale consecutivo, dopo il trionfo nel 2021 e l’argento del 2023. La location è quella dei grandi eventi, una Piazza del Plebiscito preparata per l’occasione: due grandi tribune sul lato lungo e una più piccola sul lato corto, con alle spalle il Palazzo Reale e di fronte la cupola della basilica di San Francesco di Paola. Si tratta anche dell’unico modo per giocare a Napoli, vista l’assenza nel capoluogo campano di un palazzetto adatto a una partita degli Europei.

Non è la prima volta che viene giocata una partita di pallavolo all’aperto, anzi. Tre anni fa, la Nazionale femminile di Velasco giocò la gara inaugurale degli Europei all’Arena di Verona. Finì 3-0 per le azzurre. Chissà che questo precedente sia di buon auspicio. In caso di maltempo è previsto un piano B: il Palasele di Eboli, in provincia di Salerno, a 90 chilometri da Napoli. In questo caso, la partita si giocherebbe venerdì 11 settembre.

Il girone dell’Italia

L’Italia è inserita nel Pool A e se la dovrà vedere con la Svezia a Napoli, per poi spostarsi al PalaPanini di Modena per affrontare Grecia, Slovacchia, Cechia e Slovenia. Nella sua storia la nazionale italiana ha vinto sette volte l’Europeo tra il 1989 e il 2021. Nel girone però ci sono già due insidie: la Slovenia e la Cechia, quarta all’ultimo Mondiale. La squadra capitanata da Simone Giannelli però ha un obiettivo: tornare a giocare una finale europea in casa, dopo la sconfitta di tre anni fa al PalaEur di Roma, davanti al presidente Sergio Mattarella. Per poter accedere agli ottavi di finale, basterà terminare tra le prime quattro del girone A. Molto passerà dallo stato di forma dei due schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, tornato dopo le due operazioni alla mano che l’hanno costretto a saltare gli ultimi Mondiali.

Il programma dell’Europeo

Fase a girone (Napoli e Modena):

10 settembre 2026, ore 21:05, Italia-Svezia (1ª giornata Pool A)

12 settembre 2026, ore 21:05, Italia-Grecia (2ª giornata Pool A)

13 settembre 2026, ore 21:05, Italia-Slovacchia (3ª giornata Pool A)

15 settembre 2026, ore 21:05, Italia-Cechia (4ª giornata Pool A)

17 settembre 2026, ore 21:05, Italia-Slovenia (5ª giornata Pool A)

Ottavi di finale

20 o 21 settembre 2026, orario da definire

Quarti di finale (Torino)

23 settembre 2026, orario da definire

Semifinali (Milano)

25 settembre 2026, orario da definire

Finali (Milano)

26 settembre 2026, orario da definire

Dove vedere l’Europeo dell’Italia in tv e streaming

Tutte le partite dell’Italia agli Europei saranno trasmesse in chiaro dalla Rai, sui canali Rai2 e Rai Sport, mentre in streaming sull’app Rai Play. Si potranno vedere gli incontri della Nazionale di De Giorgi previo abbonamento su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.