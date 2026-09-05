Europei di volley femminile, l’Italia è in finale! Le azzurre stendono la Polonia 3-1, ora c’è la Turchia

La Nazionale di Velasco si impone in quattro set (25-19, 25-19, 21-25, 25-16). La finale all'Europeo sarà un replay dell'ultimo atto del Mondiale 2025

Non è più il palazzetto di Brno, teatro degli ottavi e quarti di finale. Siamo a Istanbul, ma il risultato non cambia. L’Italia risolve la pratica Polonia in quattro set (25-19, 25-19, 21-25, 25-16), e accede in finale dopo una semifinale senza storia, condotta sempre dalle azzurre. Il sogno triplete continua e tra la nostra Nazionale e il trofeo ci sarà la solita Turchia, campionessa europea in carica, che ha vinto agevolmente la sua semifinale contro la Serbia (25-20, 25-19, 25-20) con 18 punti della fuoriclasse Vargas. Comunque andrà c’è già un record per Julio Velasco, diventato il primo commissario tecnico nella storia ad aver raggiunto la finale per l’oro degli Europei sia nel torneo maschile sia in quello femminile.

Una semifinale dominata

Velasco aveva fatto una richiesta alla sua squadra nel pre-partita: «Parlo spesso alle ragazze dell’aggressività perché è importante: ti impedisce di dubitare. Nella pallavolo, dove tutto accade molto velocemente, se inizi a dubitare rischi di perdere il controllo. Per questo mi aspetto un’Italia aggressiva». Le azzurre chiariscono subito di aver recepito l’istruzione del commissario tecnico, con l’ace di Alessia Orro alla prima battuta e mette la Nazionale immediatamente davanti alla Polonia. È un’altra partita rispetto ai quarti di finale, quando le ragazze avevano sofferto contro un’arrembante Svezia, trascinata dai 42 punti di Isabelle Haak. Nel primo set l’Italia mantiene sempre a debita distanza le polacche, con grande lucidità nelle scelte e sette muri che spengono i colpi offensivi delle avversarie.

È la solita Paola Egonu quella che condanna alla sconfitta la Polonia. L’opposto della Pro Victoria ha alzato il suo livello con l’inizio delle partite da dentro o fuori e anche in semifinale fa la differenza. Parallele, diagonali e pallonetti: è tutto l’arsenale dei colpi della campionessa azzurra che cade nel campo delle polacche. Il secondo set assume il canovaccio del primo, con la Polonia che a un certo punto riesce a pareggiare i conti sul 10-10. L’Italia torna a gestire con precisione e lucidità, portandosi di nuovo a distanza di sicurezza. Chiude il set un ace di Anna Danesi, concentrata fin dal primo set.

La Polonia spaventa l’Italia nel terzo set

La Polonia reagisce nel terzo set, portandosi subito avanti di quattro punti e mantenendo il vantaggio per tutto il set, caratterizzato da un clima anti-italiano, con fischi per le azzurre durante le battute. L’Italia commette più errori, è meno pulita e la Polonia ne approfitta, portando a casa un set che dopo i primi due sembrava un’utopia. L’Italia annulla due set point ma poi deve arrendersi. Le ragazze di Velasco rientrano in campo per chiudere la pratica nel quarto set. L’1-4 iniziale delle azzurre viene recuperato dalle polacche, ma un doppio punto di Myriam Sylla ci permette di tenere la Polonia distante. Dal 10-6 per l’Italia non c’è più gara, anche grazie ai monster-block firmati da Kate Antropova e Sara Fahr che tornano a ribattere le schiacciate delle polacche. La chiude la capitana, Anna Danesi con un primo tempo che manda l’Italia in finale.

E ora la finale con la Turchia

L’Italia è approdata a Istanbul con la mentalità di chi vuole portare a casa il quarto Europeo della sua storia, firmando uno storico triplete. Solo l’Unione Sovietica è stata capace di essere contemporaneamente campione mondiale, olimpico e europeo, due volte: la prima alla fine degli anni Sessanta, la seconda all’inizio degli anni Novanta. Ad aspettarci ci sarà la Turchia, vogliosa di difendere il titolo europeo di due anni fa, in un clima casalingo. Nel 2023, le turche eliminarono le azzurre in semifinale, questa volta si contenderanno la medaglia d’oro. Sarà un replay della finale dei Mondiali del 2025: allora vinse l’Italia di Velasco 3-2 in una partita equilibratissima. Tra meno di 24 ore sapremo chi si porterà sul tetto d’Europa.