Us Open: Berrettini in campo, derby azzurro per Paolini. Nella notte torna anche Alcaraz. Il programma e dove vedere le partite in tv

Cinque italiani a Flushing Meadow: Guerrieri e Passaro devono ancora giocare le loro partite del primo turno a causa della pioggia. Nella notte, Sonego sfiora l'impresa ma si arrende a Zverev

Saranno 46 le partite che dovranno disputarsi nella quarta giornata degli Us Open. La pioggia ha infatti complicato la vita all’organizzazione dello Slam statunitense e molti match sono stati sospesi, altri non sono neanche potuti cominciare. Il meteo interesserà relativamente poco a Carlos Alcaraz, che sarà impegnato nel secondo match nel turno serale contro Jaime Faria, intorno alle 2:30 italiane. L’Arthur Ashe Stadium, il campo dove si disputerà la sfida, è dotato del tetto che si può chiudere in caso di maltempo. Discorso diverso invece per i cinque italiani che scenderanno in campo in questa quarta giornata: in nessuno dei loro campi è prevista la copertura.

Matteo Berrettini contro chi ha eliminato Djokovic

Mariano Navone è stato al centro delle cronache sportive negli ultimi giorni, come colui che ha eliminato Novak Djokovic al primo turno di questi Us Open. Un risultato impronosticabile che potrebbe avere delle ripercussioni nella carriera del serbo: per la prima volta dal 2003 nessuno tra Roger Federer, Rafa Nadal e Nole Djokovic non raggiungeva il secondo turno di un torneo dello Slam. Ora toccherà a Matteo Berrettini sfidare l’argentino. La posizione nel ranking è simile, 43esimo posto per l’azzurro contro il 49esimo di Navone, ma non c’è equilibrio nei precedenti: tre vittorie su quattro incroci per The Hammer. Anche se l’ultimo precedente è andato all’argentino. Era il Masters 1000 di Montreal, un mese fa. I due si ritroveranno agli Us Open intorno alle 22:30, ora italiana.

In campo anche Guerrieri e Passaro

Nel tabellone maschile, questa volta dovrebbe essere la volta buona per l’esordio di Andrea Guerrieri a uno Slam. Ieri la partita è stata rinviata per pioggia, affronterà al primo turno Alex De Minaur intorno alle 19:30 (orario italiano). Dovrà terminare la sua partita Francesco Passaro: l’umbro è avanti 6-2 2-6 6-4 1-1 su Jesper De Jong. Manca un set alla vittoria: si ricomincia intorno alle 22 italiane.

Derby azzurro al femminile: Paolini contro Stefanini

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini affronterà in un derby tutto azzurro Lucrezia Stefanini, arrivata dalle qualificazioni e che ora cerca il primo terzo turno in carriera in uno Slam. Le due tenniste italiane si sono affrontate per la prima volta nel 2014: vinse l’allora diciottenne Paolini, di due anni più grande. Si sarebbero poi ritrovate nel 2021, con vittoria sempre di Jasmine. Quello di cinque anni fa è l’ultimo precedente tra le due, entrambe toscane. Si sfideranno nuovamente alle 17.

I risultati della notte: impresa sfiorata per Lorenzo Sonego

Nella notte, va a due punti dal match Lorenzo Sonego. Il tennista azzurro porta fino al quinto set la partita del primo turno contro Alexander Zverev, salvo poi arrendersi quando a New York erano passate le 2 di notte. Alla fine il risultato dice 6-4 3-6 6-7 (7) 7-5 6-4 a favore del tedesco, dopo quasi cinque ore di gioco. Riparte invece benissimo Lorenzo Musetti, tornato ad assaggiare l’atmosfera di uno Slam dagli Australian Open. Il toscano si è imposto su Arthur Fery, semifinalista a Wimbledon, in tre set (6-3 6-3 7-5). Rischia invece di uscire Flavio Cobolli che si ritrova sotto di due set contro Francisco Comesana, numero 119 al mondo. Il romano però firma la prima rimonta da 0-2 in uno Slam in carriera: alla fine finisce 3-6 2-6 6-3 6-4 6-4. Mattia Bellucci supera agevolmente l’ungherese Zsombor Piros in tre set.

Dove vedere gli Us Open in tv e streaming

Tutti i match degli Us Open 2026 sono trasmessi in chiaro da SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, 212 su Sky. È disponibile anche lo streaming su SuperTennis+. Le partite sono trasmesse in simulcast anche su Sky Sport e in streaming su Now. Il programma della giornata inizia alle 17:00. Di seguito le partite degli italiani: