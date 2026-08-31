Terremoto agli US Open: Djokovic eliminato al primo turno. Le lacrime del campione: «Ho vomitato, il corpo sta cedendo» – Il video

Clamorosa uscita di scena per il campione serbo, sconfitto all'esordio a New York tra crampi, dolori alla schiena e pianto. In conferenza l'ammissione: «Devo capire fin dove posso spingermi in queste condizioni»

Un’uscita di scena shock che segna un punto di svolta nella carriera di Novak Djokovic. Per la prima volta nella sua storia personale agli US Open, il campione serbo viene eliminato al primo turno al termine di una battaglia drammatica sul piano fisico e psicologico.

https://twitter.com/TheTennisLetter/status/2094271884292772272

«Il vomito è un problema serio. Il mio corpo inizia a cedere con i crampi»

Nonostante fosse riuscito a conquistare il secondo e il terzo set stringendo i denti, il fisico dell’ex numero uno al mondo ha ceduto di schianto nelle fasi finali del match. «Credo fosse evidente che mi sentivo molto male in campo», ha confessato Djokovic in una toccante conferenza stampa. «Purtroppo è una sensazione con cui sto facendo i conti in ogni partita quest’anno: il vomito è un problema serio. Il mio corpo inizia a cedere con i crampi, poi alla fine della partita anche la schiena e la spalla mi hanno abbandonato completamente».

L’ammissione sul futuro e il sostegno del pubblico

Il serbo ha rivelato di aver accarezzato l’idea di abbandonare il campo prima del termine: «Ho pensato di ritirarmi, poi ho vinto il secondo e il terzo set e mi sono detto che forse avevo ancora una chance. Non volevo arrendermi al quarto o al quinto e ho cercato di finire la partita a tutti i costi».

Un calvario vissuto con profonda sofferenza: «Ho detestato ogni singolo momento trascorso in campo», ha ammesso prima di sciogliersi in commozione, sottolineando quanto l’affetto degli spalti lo abbia toccato nel profondo. Interrogato su cosa gli stiano insegnando questi mesi di crisi fisica, Djokovic ha concluso con grande amarezza: «Sto cercando di affrontare il problema per capire fin dove posso arrivare in queste condizioni».