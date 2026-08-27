Da Zanetti a Cannavaro, da Totti a Kaka: chi sono le leggende del calcio a sostegno di Gianni Infantino

«Negli ultimi dieci anni il calcio è migliorato»: i messaggi pubblicati sui social nelle ultime ore da molte vecchie glorie del calcio mondiale

La Uefa si era già schierata diverse settimane fa, poi è arrivata la Figc a ritirare il sostegno a Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della Fifa per marzo 2027. Se gran parte della politica del calcio mondiale ha ormai scaricato il dirigente svizzero, una parte del mondo del pallone è ancora dalla sua parte. Sono molti infatti gli attestati di stima che Infantino ha potuto raccogliere nelle ultime ore, da chi ha fatto la storia di questo sport.

Cannavaro e Totti: «Con Infantino il calcio mondiale è migliorato»

«Negli ultimi dieci anni Gianni Infantino ha fatto un grande lavoro», scrive Fabio Cannavaro in una storia su Instagram. È la prima leggenda che si schiera dalla parte del presidente della Fifa, con un messaggio ripreso anche da Francesco Totti. «Negli ultimi dieci anni il calcio mondiale è migliorato. Negli ultimi dieci anni le calciatrici e i calciatori sono tornati al centro. Negli ultimi dieci anni Gianni Infantino, alla presidenza della Fifa, ha fatto un grande lavoro. Non riconoscerlo sarebbe intellettualmente scorretto, oltre che una forzatura imposta». Firmato Fabio Cannavaro, attuale commissario tecnico dell’Uzbekistan impegnato negli ultimi Mondiali americani.

Il messaggio di Zanetti, Cambiasso, Vieri e Cafu

Ma Cannavaro e Totti non sono gli unici due ex calciatori italiani ad aver fatto un endorsement nelle ultime ore a Gianni Infantino. Ci hanno pensato anche Christian Vieri e Marco Materazzi. Le due vecchie glorie, tra le altre, dell’Inter, hanno pubblicato lo stesso messaggio postato anche Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Javier Pastore, Cafu e Kaka: «Negli ultimi 10 anni siamo stati testimoni del lavoro svolto dalla FIFA e dal presidente Infantino per garantire una rappresentanza dei calciatori nel mondo del calcio, qualcosa che prima non esisteva. Ai giocatori è stata data voce e un ruolo nel nostro sport, attraverso la partecipazione a comitati, progetti e gruppi di lavoro. Le nostre opinioni vengono ascoltate e molte iniziative a beneficio del calcio prendono forma grazie alle nostre riflessioni, alle nostre idee, ai nostri progetti e alla nostra partecipazione».

«Sappiamo che il calcio può trasformare le vite migliorare le società e ampliare le opportunità per tutti nel mondo, e siamo impegnati a continuare a portare questa speranza alle persone. Continueremo a essere disponibili a sostenere la grande evoluzione che il nostro sport ha vissuto nell’ultimo decennio, affinché possa continuare a raggiungere e a portare benefici alle persone di tutti i Paesi in cui si gioca a calcio», conclude il messaggio pubblicato nelle pagine Instagram dei protagonisti. Parole quasi telefonate per alcune leggende: Javier Zanetti, oltre a essere il vicepresidente dell’Inter, è anche vicepresidente del Comitato per la Responsabilità Sociale della Fifa mentre Esteban Cambiasso figura all’interno del Gruppo di Studio Tecnico (TSG) della Fifa.

Le reazioni dei tifosi ai messaggi di sostegno a Infantino

Se alcune leggende del calcio si sono apertamente schierate dalla parte di Infantino, i tifosi di questo sport sembrano avergli definitivamente voltato le spalle. «Mi hanno fatto passare la voglia di seguire il calcio», scrive un appassionato sui social, seguito a ruota da altri commenti come «Che schifo». Non mancano gli attacchi alle vecchie glorie che hanno pubblicato i messaggi in sostegno a Infantino. «Mercenari», «Non me l’aspettavo, che delusione» e «Ridicoli» i commenti più diffusi.

Altre leggende chiedono le dimissioni di Infantino

L’endorsement di questi ex calciatori arriva solo un giorno dopo la lettera di un gruppo di ex campioni del calcio internazionale. Tra questi, Robert Pires (ex Arsenal), Juan Sebastian Veron (ex Parma, Lazio e Inter) e Mikaël Silvestre (ex Inter, Manchester United e Arsenal). In una nota del 24 agosto, hanno chiesto le dimissioni immediate di Gianni Infantino e un cambio di rotta nei vertici Fifa: «Condividiamo le stesse preoccupazioni di milioni di tifosi in tutto il mondo. Come loro, sotto l’attuale leadership Fifa abbiamo visto il gioco che amiamo allontanarsi dai suoi valori fondanti. Per troppo tempo abbiamo visto prendere decisioni cruciali senza consultare né considerare i giocatori, e senza alcun rispetto per i tifosi che sostengono questo sport».

«Un cambiamento è necessario. Il potere – continua la nota – ha annebbiato la capacità dell’attuale leadership di distinguere tra i propri interessi e ciò che è meglio per il calcio. Gli eventi recenti hanno reso impossibile il silenzio. Ora basta. Invochiamo l’intervento di tutte le parti interessate per farsi avanti e aiutare a rimodellare il futuro del nostro sport. Questo è un richiamo che ci unisce tutti, dai campionati di base fino ai vertici del movimento. Ci sono brave persone all’interno della Fifa che possono ricostruire la fiducia, ma una nuova era richiede un cambiamento strutturale: una voce reale e diretta per giocatori e tifosi su come viene gestito il calcio. Coloro che scendono in campo e coloro che siedono sugli spalti meritano una voce autentica per rimodellare insieme il futuro del calcio. La nostra comunità è rimasta in silenzio per troppo tempo. Per i tifosi, per i giocatori e per il bene del gioco, non staremo più in silenzio». Il calcio mondiale è in subbuglio, anche tra gli ex calciatori.