Inter-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania e nel Genovese: la decisione del prefetto di Milano per motivi di sicurezza

Il prefetto di Milano ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per la partita del 5 settembre a San Siro. Nel settore ospiti potranno entrare solo i possessori della fidelity card del Napoli non residenti nelle due aree

Niente Inter-Napoli a San Siro per i tifosi residenti in Campania e nella provincia di Genova. Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per la partita del 5 settembre, motivandolo con ragioni di ordine, sicurezza e incolumità pubblica. Il provvedimento riguarda anche i possessori della fidelity card del Napoli residenti nelle due aree. Sono invece esclusi dal divieto i residenti in Campania e nella provincia di Genova che siano titolari della fidelity card dell’Inter.

Le regole per il settore ospiti

Per il settore ospiti di San Siro la vendita sarà limitata ai possessori della fidelity card del Napoli sottoscritta prima del 1° agosto 2026, purché non siano residenti in Campania o nella provincia di Genova. La decisione si inserisce fra le misure di sicurezza adottate per il primo fine settimana di settembre, che prevedono restrizioni anche per altre partite. A pesare sulla decisione ci sono anche i rapporti storicamente tesi tra le tifoserie di Inter e Napoli e il precedente degli scontri avvenuti a Milano nel 2018, durante i quali morì l’ultrà interista Daniele Belardinelli.