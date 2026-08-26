Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
SPORTCampaniaFc InterGenoa CFCGenovaLiguriaLombardiaMilanoNapoliScontriSSC NapoliViolenza negli stadi

Inter-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania e nel Genovese: la decisione del prefetto di Milano per motivi di sicurezza

26 Agosto 2026 - 14:25 Chiara Pancari
Il prefetto di Milano ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per la partita del 5 settembre a San Siro. Nel settore ospiti potranno entrare solo i possessori della fidelity card del Napoli non residenti nelle due aree
Google Preferred Site

Niente Inter-Napoli a San Siro per i tifosi residenti in Campania e nella provincia di Genova. Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per la partita del 5 settembre, motivandolo con ragioni di ordine, sicurezza e incolumità pubblica. Il provvedimento riguarda anche i possessori della fidelity card del Napoli residenti nelle due aree. Sono invece esclusi dal divieto i residenti in Campania e nella provincia di Genova che siano titolari della fidelity card dell’Inter.

Le regole per il settore ospiti

Per il settore ospiti di San Siro la vendita sarà limitata ai possessori della fidelity card del Napoli sottoscritta prima del 1° agosto 2026, purché non siano residenti in Campania o nella provincia di Genova. La decisione si inserisce fra le misure di sicurezza adottate per il primo fine settimana di settembre, che prevedono restrizioni anche per altre partite. A pesare sulla decisione ci sono anche i rapporti storicamente tesi tra le tifoserie di Inter e Napoli e il precedente degli scontri avvenuti a Milano nel 2018, durante i quali morì l’ultrà interista Daniele Belardinelli.

Articoli di SPORT più letti
1.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, il nuovo passo dopo le nozze: la modella pronta ad adottare i primi tre figli di CR7

2.

Roger Federer torna agli Us Open: l’allenamento con Musetti e il match con Agassi e McEnroe – Il video

3.

«No no rifacciamo», ma è in diretta: la gaffe dell’inviato di DAZN. Monta la rabbia sui social: «50 euro al mese» – Il video

4.

Jannik Sinner di nuovo al JMedical: nuovi controlli al ginocchio. Quando rientrerà in campo il numero uno del tennis

5.

Federica Brignone di nuovo in sala operatoria: l’esito dell’intervento al ginocchio e i tempi di recupero

leggi anche
Andrea Kimi Antonelli
SPORT

Kimi Antonelli compie 20 anni da leader del Mondiale: i record del predestinato che ha riportato l’Italia in cima alla Formula 1

Di Matteo Revellino
Maradona e il gol di mano
SPORT

Venduto all’asta il pallone della “mano de Dios”: «È l’oggetto calcistico più significativo che esista»

Di Francesca Milano
leandro paredes
SPORT

La rissa ai Mondiali costa caro: dieci partite di squalifica per l’argentino Paredes

Di Federico D’Ambrosio