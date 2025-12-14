Bombe carta e auto incendiate fuori dallo stadio a Marassi, gli scontri tra ultras di Genoa e Inter prima della partita: due agenti feriti – Il video

Gli scontri sarebbero iniziati all’arrivo dei pullman dei sostenitori nerazzurri, che avrebbero lanciato fumogeni e bombe carta verso gruppi di tifosi del Genoa

Poco prima delle 17 sono scoppiati violenti scontri tra i tifosi del Genoa e quelli dell’Inter nei pressi dello stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova. I tafferugli si sono verificati poco prima dell’inizio della partita e hanno causato momenti di forte tensione nel quartiere, bloccato per diversi minuti. Secondo le prime ricostruzioni, gli scontri sarebbero iniziati all’arrivo dei pullman dei sostenitori nerazzurri. Stando ai racconti di alcuni testimoni, i mezzi sarebbero giunti con le porte già aperte e da lì sarebbero stati lanciati fumogeni e bombe carta. All’esterno del settore ospiti, sempre secondo le testimonianze, ad attenderli c’erano gruppi di tifosi del Genoa.

Gli scontri tra tifoserie

Lo scontro è scoppiato rapidamente: in strada sono volati petardi, fumogeni e bottiglie, alcune delle quali recuperate da una campana per la raccolta dei rifiuti rovesciata durante i disordini. Nel caos, un furgone e una moto hanno preso fuoco, mentre due auto parcheggiate sono rimaste danneggiate. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, polizia e carabinieri, che hanno lavorato per separare le due tifoserie e riportare la calma. Nel corso delle operazioni due agenti sono rimasti feriti. Una volta conclusi i tafferugli, l’afflusso dei tifosi verso lo stadio è ripreso regolarmente e la situazione è tornata sotto controllo.