Agguato al treno dei tifosi del Venezia, gli ultras dell’Udinese a bordo con bastoni e manganelli: l’ipotesi della vendetta

Feriti due tifosi e due agenti. La polizia ha fermato sette ultras. Il precedente tra le due tifoserie dello scorso ottobre

Agguato violento, con tanto di bastoni, alla stazione di Basiliano (Udine) organizzato da un gruppo di circa cinquanta ultras dell’Udinese, spalleggiati da numerosi supporter del Salisburgo, per assaltare il treno diretto a Venezia. Il veicolo trasportava circa 1.200 tifosi del Venezia, di ritorno dalla trasferta al Bluenergy Stadium di Udine finita 3-2 per i friulani. L’agguato è avvenuto appena è partito il treno dal capoluogo friulano, pochi minuti dopo le 18. Gli ultras, incappucciati e armati di bastoni e manganelli, hanno bloccato il treno in corsa rischiando di essere travolti. Solo la tempestiva frenata del macchinista ha evitato la tragedia. Una volta fermo il treno, il gruppo ha preso d’assalto le carrozze occupate dai tifosi lagunari, scatenando scontri durissimi ma di breve durata. Il rapido intervento dell’elicottero della Polizia e di numerosi equipaggi ha contribuito a frenare gli scontri in tempo e a non peggiorare la situazione.

Il bilancio tra feriti e arresti. L’ombra della vendetta

Nei tafferugli, un tifoso del Venezia e uno austriaco sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Anche due agenti, uno della questura di Udine e uno di Venezia, sono rimasti contusi e hanno dovuto ricevere cure mediche. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, dietro l’attacco potrebbe esserci la volontà di vendicare una precedente aggressione. Il 30 ottobre scorso, in occasione della partita di andata, alcuni tifosi friulani erano stati aggrediti nei pressi della stazione di Venezia Santa Lucia. Ad alimentare ulteriormente la tensione, durante la partita, uno striscione esposto dai tifosi veneziani contro gli ultras udinesi che ricordava l’aggressione di ottobre.

Sette in questura, il treno riparte con ritardo

Al termine degli scontri, le forze dell’ordine hanno fermato sette persone, appartenenti al gruppo degli aggressori. Si tratta di cinque cittadini austriaci e due residenti in Friuli. Quattro di loro hanno riportato contusioni, ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Dopo oltre un’ora di blocco, alle 19:24 il convoglio ha potuto riprendere il viaggio verso Venezia. Le indagini proseguono per identificare altri eventuali responsabili e fare luce su quanto accaduto.