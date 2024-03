Lecce-Verona, fischio finale con rissa. Il tecnico D’Aversa espulso per aver dato una testata all’attaccante Henry – Il video

Il Lecce ha perso in casa la partita contro il Verona, ma quello che sta facendo discutere non sono le prestazioni in campo ma il gesto del tecnico della squadra pugliese, Roberto D’Aversa. L’allenatore giallorosso ha ricevuto un cartellino rosso dall’arbitro Chiffi dopo aver dato una testata all’attaccante Thomas Henry, nel parapiglia finale scatenatosi dopo il fischio finale. Durante gli ultimi minuti di partita è salita la tensione tra l’attaccante francese e Pongracic, ma è stato il tecnico del Lecce ad aver poi perso il controllo. L’uomo è stato contestato dai supporter della curva nord, che hanno invitato D’Aversa a lasciare il campo.

Ma vogliamo parlare della testata di D’Aversa ad Henry?



Follia pure.#LecceVerona pic.twitter.com/3Asjaj2rh7

— Nicola Raiano (@NicolaRaiano) March 10, 2024

