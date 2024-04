Rissa alla partita di calcio a 5 a Sulmona, scontro a colpi di sedie tra tifosi: arriva la polizia in campo – Il video

Momenti di tensione e violenza al termine del primo tempo della sfida di play off di Serie A2 di calcio a 5, durante la partita tra Sulmona Futsal e Terzigno, disputatasi nella città abruzzese nel pomeriggio di oggi, 27 aprile. Il litigio sugli spalti era iniziato a parole ma la situazione è degenerata quando un tifoso del Sulmona è stato colpito in faccia con una sedia di plastica da un ultrà della squadra campana, scatenando una rissa che è proseguita con un alterco fisico tra i presenti. La polizia e i carabinieri sono dovuti intervenire per sedare la bolgia non senza difficoltà, mentre un’ambulanza è giunta sul luogo per prestare soccorso. La squadra anticrimine del commissariato ha identificato una decina di tifosi napoletani coinvolti negli incidenti e nelle prossime ore valuterà l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. Il vice presidente del Sulmona Futsal, Emanuele Verrocchi, ha commentato l’episodio definendolo «una brutta pagina di violenza che va condannata». Sul campo, i padroni di casa del Sulmona Futsal hanno fato segnare sul tabellino un 10 a 3 ampiamente sufficiente a recuperare la sconfitta di un gol subita in trasferta.

