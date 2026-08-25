Federica Brignone torna in sala operatoria: «La gamba migliora, ma ho ancora dolore sugli sci». Cosa prevede l’intervento

L’annuncio della sciatrice azzurra su Instagram: nel pomeriggio l'operazione per rimuovere la placca ed eventualmente trattare il menisco

«La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore». Comincia così il messaggio con cui Federica Brignone ha annunciato un nuovo, inatteso passaggio in sala operatoria. La campionessa azzurra di sci alpino ha affidato ai propri canali social l’aggiornamento sulle sue condizioni fisiche, spiegando i motivi che l’hanno spinta, d’accordo con lo staff sanitario, a programmarsi per un nuovo intervento chirurgico nel pomeriggio. Dopo il bruttissimo infortunio dello scorso anno, Brignone ha fatto sognare l’Italia regalandole due stupendi ori alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ma poco dopo l’atleta aveva deciso di interrompere la stagione anticipatamente: «Il mio fisico chiede il conto», aveva detto.

L’intervento a cui si deve sottoporre

Nel post, intitolato «health update», l’atleta ha dettagliato il percorso medico stabilito per risolvere definitivamente i fastidi che ne condizionano l’attività agonistica: «Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L’obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest’ultima decisione verrà presa direttamente durante l’operazione di questo pomeriggio».

L’infortunio

La scelta di tornare sotto i ferri punta a rimuovere i mezzi di sintesi e a bonificare l’area interessata, così da permetterle di spingere a pieno regime in vista dei prossimi appuntamenti della stagione. Soltanto al tavolo operatorio i chirurghi della Casa di Cura La Madonnina, a Milano, valuteranno se procedere anche con una sutura o una regolarizzazione del menisco. Brignone paga ancora le conseguenze dell’infortunio dell’aprile 2025, quando una caduta durante ai campionati italiani assoluti le provocò la frattura di tibia e perone, oltre che la rottura del crociato anteriore. In attesa dei risvolti dell’operazione e dei successivi tempi di recupero, la sciatrice ha salutato i suoi sostenitori lasciando aperta la porta a prossimi risvolti: «Per ora è tutto.. Vi terrò aggiornati».