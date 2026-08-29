Sinner è il numero 1 anche nei guadagni: in un anno incassa 58 milioni e strappa ad Alcaraz lo scettro dei tennisti più pagati

Secondo le stime di Forbes, l'azzurro conquista la vetta mondiale spinto dal record assoluto di 23 milioni di dollari incassati sul campo tra tornei e bonus. Alcaraz resiste sul fronte degli sponsor, mentre in una top ten storica per presenza femminile risalta il terzo posto di Serena Williams

Jannik Sinner è il tennista più pagato al mondo. Negli ultimi dodici mesi l’azzurro ha incassato la cifra record di 58 milioni di dollari lordi, staccando Carlos Alcaraz (fermo a 53,7 milioni) e conquistando per la prima volta la testa della classifica annuale stilata da Forbes. A fare la differenza per il numero uno del ranking ATP è stato il rendimento agonistico: ben 23 milioni di dollari arrivano direttamente dai montepremi dei tornei e dai bonus del circuito — la cifra più alta mai registrata per i soli proventi sul campo nei 19 anni di storia del report — a cui si aggiungono 35 milioni derivanti da sponsorizzazioni e contratti commerciali.

Il duello con Alcaraz tra montepremi e contratti estivi

Se Sinner domina sul piano dei guadagni legati ai tornei ufficiali e alle esibizioni di lusso come il Six Kings Slam, Alcaraz mantiene il primato sul fronte delle sponsorship esterne. Lo spagnolo ha infatti raccolto 38 milioni di dollari lontano dai campi di gioco grazie ai suoi partner commerciali globali, superando i 35 milioni dell’italiano. Tuttavia, il bottino di 15,7 milioni di premi in denaro non è bastato al rivale per confermarsi in vetta, cedendo il gradino più alto del podio a Sinner dopo due stagioni di dominio finanziario.

La classifica della top ten: il ritorno di Serena Williams e il sorpasso femminile

Dietro al duo di testa, la graduatoria di Forbes registra una svolta storica per la composizione della top ten, capace di generare complessivamente 333 milioni di dollari (+17% su base annua). Al terzo posto si piazza la 44enne Serena Williams con 40,1 milioni di dollari (di cui 40 derivanti dalle attività extra-campo), seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka al quarto posto (36,1 milioni) e dalla statunitense Coco Gauff al quinto (35,5 milioni). Fuori dalle prime cinque posizioni scivola Novak Djokovic, sesto a quota 30,2 milioni, che precede la cinese Qinwen Zheng (settima con 22,6 milioni) e la polacca Iga Swiatek (ottava con 20,5 milioni). Chiudono la classifica dei dieci tennisti più ricchi al mondo il vincitore del Roland Garros Alexander Zverev, nono con 18,7 milioni, e la kazaka Elena Rybakina al decimo posto con 17,4 milioni, sancendo per la prima volta una presenza maggioritaria di atlete donne (sei su dieci).

Le battaglie del circuito su montepremi e calendari

L’esplosione delle entrate non nasconde le tensioni strutturali che attraversano il circuito professionale. Oltre ai progressi per ridurre il divario retributivo di genere nei tornei minori, resta altissima la pressione dei giocatori per ottenere dagli Slam quote più elevate dei ricavi e una revisione di un calendario di 11 mesi giudicato logorante. Una criticità fisica che tocca da vicino anche gli stessi leader della classifica, costretti a gestire infortuni e pause forzate pur rimanendo al centro dell’impero economico dello sport mondiale.