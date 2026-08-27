Cento milioni non bastano più: da Barcola al Liverpool a Tonali al Tottenham, già cinque maxi-trasferimenti nel calciomercato

Fino a 13 anni fa c’era una soglia quasi invalicabile per i trasferimenti nel mondo del calcio, quasi un tabù: i 100 milioni di euro. Gareth Bale al Real Madrid nell’estate del 2013 fu il primo colpo a 8 zeri della storia di questo sport. Con il passare delle sessioni di calciomercato quella cifra è diventata sempre più accessibile, tanto che oggi si contano 23 trasferimenti sopra i 100 milioni di euro: ai 222 milioni sborsati nel 2017 per Neymar fino ai 100 tondi del Chelsea per Kai Havertz nel 2020. Il ventiquattresimo, in attesa dell’ufficialità, sarà Bradley Barcola, il nuovo esterno del Liverpool prelevato dal Psg per una cifra tra i 120 e i 140 milioni di euro.

Il francese è addirittura il quinto colpo in questa sessione di mercato ad aver sfondato una soglia che poco più di un decennio fa sembrava impossibile da raggiungere. Cinque colpi su cinque sono finiti a squadre che hanno cambiato allenatore in estate: Roberto De Zerbi al Tottenham, José Mourinho al Real Madrid, Enzo Maresca al Manchester City, Xabi Alonso al Chelsea e Andoni Iraola al Liverpool. Dove c’è da rifondare, non si bada a spese.