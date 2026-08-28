Sorteggi Europa League: il Milan pesca il Benfica e due inglesi, la Juve trova due spagnole. In Conference l’Atalanta affronterà l’Ajax

La prima giornata della competizione si giocherà tra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre

Dopo i sorteggi della Champions League, tocca a Milan, Juventus e Atalanta scoprire le avversarie europee della prossima stagione. A Monaco è il giorno del sorteggio della Uefa Europa League e della Conference League. Le due italiane sono entrambe in 1ª fascia e partecipano di diritto alla League Phase. La modalità è la stessa delle ultime due edizioni: 36 squadre divise in quattro fasce e una classifica unica che stabilirà chi accederà agli ottavi, chi dovrà passare dai playoff e chi sarà eliminato.

Le avversarie di Milan, Juventus e Atalanta

Le squadre che dovrà affrontare il Milan in Europa League sono: Benfica, Ferencvaros, Sunderland, Ararat-Armenia in casa, Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta.

Le squadre che dovrà affrontare la Juventus, invece, sono: Real Sociedad Rennes, Omonia Nicosia e Nec in casa, Az Alkmaar Ferencvaros, Celta Vigo e Hapoel Beer Sheva in trasferta.

L’Atalanta affronterà l’Ajax, il Borac e il Riga in trasferta, il Pafos, il Kairat Almaty e il Mjallby in casa nella fase a girone unico della Conference League.

La prima giornata di Europa League si giocherà tra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre e sarà l’unico turno in cui, eccezionalmente, si scenderà in campo anche di mercoledì. Di seguito il calendario completo:

Prima giornata: 16-17 settembre 2026

Seconda giornata: 15 ottobre 2026

Terza giornata: 22 ottobre 2026

Quarta giornata: 5 novembre 2026

Quinta giornata: 26 novembre 2026

Sesta giornata: 10 dicembre 2026

Settima giornata: 21 gennaio 2027

Ottava giornata: 28 gennaio 2027

Playoff: 18 e 25 febbraio 2027

Ottavi: 11 e 18 marzo 2027

Quarti: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027

Finale: 26 maggio 2027

Foto copertina: EPA/Sebastien Nogier