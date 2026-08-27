Incidente stradale per Sofia Raffaeli, lo scontro con un camion sull’A14 al rientro dai Mondiali: come sta la ginnasta

La campionessa di ginnastica ritmica è stata trasportata in ospedale. Sul veicolo c'erano anche il fisioterapista Ragni e l’allenatrice Serena Ottaviani

La campionessa di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo l’A14, tra Forlì e Cesena, mentre rientrava in Italia dopo i Mondiali di Francoforte, dove aveva conquistato una medaglia d’argento e una di bronzo. Il veicolo su cui viaggiava si è scontrato con un camion e la ginnasta è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Ha riportato alcuni tagli a un braccio, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Come sta Sofia Raffaeli

L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi, ma è stato reso noto solo oggi. A bordo della vettura c’erano anche il fisioterapista Ragni e l’allenatrice Serena Ottaviani. L’incidente ha inevitabilmente fatto scattare l’allarme, ma per fortuna nessuno degli occupanti ha riportato conseguenze gravi. A confermare che Raffaeli sta bene è stata Maila Morosin, direttore tecnico della Ginnastica Fabriano. «Sofia Raffaeli sta bene. Possiamo rassicurare tutti. Ha avuto un piccolo incidente stradale, nulla di grave», ha fatto sapere.

Il saluto in palestra

A pochi giorni dall’impatto, è arrivato anche un segnale concreto sulle sue condizioni. Raffaeli è tornata al PalaCesari di Fabriano, dove ha incontrato le compagne e le giovani ginnaste della società, raccontando anche le emozioni vissute nella trasferta tedesca. Non si tratta ancora della ripresa degli allenamenti, ma la sua presenza in palestra ha contribuito a tranquillizzare l’ambiente dopo la paura. Ora l’attenzione è già rivolta ai prossimi appuntamenti. La stagione della Serie A di ginnastica ritmica prenderà il via il 17 ottobre e Raffaeli punta a recuperare al meglio in vista dei nuovi impegni agonistici.