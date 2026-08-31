Leo Messi si ritira dalla Nazionale: «Vi ho fatto sognare, ma ho dato tutto». Argentina sotto shock – Il video

L'addio della Pulce alla Seleccion con un video e una lettera strappalacrime: «D'ora in poi sarò solo un tifoso»

Lionel Messi ha annunciato sui social il suo ritiro definitivo dalla nazionale argentina di calcio. «Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, e dopo averci riflettuto a lungo, voglio annunciare a tutti il mio ritiro dalla Nazionale…», ha scritto sui social la Pulce, postando un video emozionante delle sue gesta con la maglia Albiceleste e il saluto scritto a penna su alcuni foglietti – ha rivelato – lo scorso 21 luglio, solo pochi giorni dopo la fine degli ultimi Mondiali. «È una decisione che mi addolora profondamente ma capisco che sia il momento giusto», scrive Messi al suo popolo. Giuro di aver sempre dato il massimo, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima».

L’addio di Messi e la dedica al suo popolo

«Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per regalarvi gioia e rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Non resta molto tempo, i capitoli si stanno chiudendo e questo è uno di quelli che mi fa più male. Ho amato, amato e amerò per sempre la Nazionale. Ho dato tutto quello che avevo: non ho più nulla da dare», si legge ancora nel testo postato da Messi. «Amo, ho amato e amerò sempre stare nella Selección. Me ne vado, non ho più altro da dare e oltre tutto arrivano ragazzi grandissimi che meritano di avere spazio. Grazie per tutto l’affetto di questi 20 anni. Ora sarò un altro di voi, soffrendo e tifando sempre da fuori – nella buona e nella cattiva sorte», scrive ancora Messi, prima di concludere ringraziando la sua famiglia, tutto gli allenatori, compagni e dirigenti con cui ha condiviso la sua lunga avventura in Nazionale. «Me ne vado con la tranquillità e l’orgoglio di avervi regalato insieme coi miei compagni momenti da sogno. È stata una figata viverlo con voi. Vi amo! Grazie Dio per avermi fatto argentino. Forza Argentina!».

Commozione e shock in Argentina

Un annuncio accolto con toni di shock in Argentina. «La fine di un’era», titolano diverse testate nelle home page dei loro portali mentre diverse persone intervistate dalle televisioni per un commento a caldo scoppiano in lacrime al conoscere la notizia. «Grazie Leo, sarai eterno», titola il principale quotidiano sportivo Olé, affermando che «in questo momento si stritolano milioni di cuori argentini, cuori grati che adesso iniziano a sentire un vuoto, lo stesso vuoto che ha descritto Messi nel suo messaggio». I quotidiani Clarín e La Nación concordano che si tratta della “fine di un’era” sottolineando che, nonostante la decisione fosse prevedibile lascia milioni di argentini «avvolti nella tristezza». In pochi minuti il post di Messi ha raccolto milioni di likes e centinaia di migliaia di commenti riassumibili in una sola frase: «Eternamente grazie Leo». Sulla stessa linea anche il presidente Javier Milei, che ha postato sui social una foto di Messi con la maglia della nazionale e un breve messaggio: «Tante grazie uomo impossibile!».