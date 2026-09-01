Us Open, dopo le vittorie di Alcaraz e Berrettini sei italiani in campo. Da Cobolli a Musetti, il programma e dove vedere le partite in tv

Nella notte, Matteo Berrettini supera Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz torna e vince. Oggi Lorenzo Sonego è chiamato all'impresa contro Zverev

Carlos Alcaraz è tornato, ma anche gli italiani hanno risposto bene alla prima giornata di partite sul cemento degli Us Open. Ma non è finita qui: oggi sono ben sei gli azzurri impegnati a Flushing Meadows. C’è chi ha ambizioni maggiori, come Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, chi invece sarà impegnato in un match complicatissimo, come Lorenzo Sonego che se la dovrà vedere contro Alexander Zverev. Comunque andrà, anche la terza giornata degli Us Open si tinge di tennis azzurro.

Lorenzo Musetti contro Arthur Fery

Chissà se l’allenamento con Roger Federer gli ha fatto affinare il suo rovescio a una mano. Lorenzo Musetti parte con grandi ambizioni per questi Us Open: lo scorso anno arrivò fino ai quarti di finale e, in una stagione travagliata, non sarebbe male togliersi qualche soddisfazione sul suolo americano. Musetti infatti non gioca uno Slam dagli Australian Open a inizio 2026. Se la dovrà vedere con Arthur Fery, il semifinalista di Wimbledon che a Londra aveva eliminato Flavio Cobolli. Non ci sono precedenti tra il britannico e Musetti: quello che andrà in scena come secondo match a partire dalle 17:00 sarà il primo match tra i due.

Flavio Cobolli contro Francisco Comesaña

Musetti dovrà attendere l’esito della sfida tra Flavio Cobolli e Francisco Comesaña, in programma alle 17:00. Il ranking dell’argentino, scivolato al numero 119, non deve ingannare: sarà una partita tosta per il tennista azzurro. Cobolli mira a essere protagonista anche agli Us Open, dopo la finale del Roland Garros e i quarti di Wimbledon. L’unico precedente sorride all’italiano: vittoria 2 set a 1 contro Comesaña nell’Atp 1000 di Monte Carlo.

Gli altri italiani in campo

Non solo Cobolli e Musetti, ci sono altri quattro italiani pronti a scendere in campo nella terza giornata degli Us Open. Nella notte, come quarto match dopo (non prima dell’1:00, ora italiana), Lorenzo Sonego è costretto a un’impresa, contro la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. L’azzurro non è mai riuscito a vincere nei sei precedenti contro l’attuale numero 2 del ranking. Alle 17, Mattia Bellucci affronterà il qualificato Zsombor Piros, n.118 al mondo. A seguire, alle 19.30 circa, sarà il turno di Francesco Passaro contro Jesper De Jong, 100esimo in classifica Atp e vincente nell’unico precedente, al Roland Garros dello scorso anno. Non prima delle 23:00 ci sarà il debutto a uno Slam di Andrea Guerrieri: anche a lui servirà una partita praticamente perfetta per battere Alex De Minaur.

I risultati della notte

Carlos Alcaraz riprende da dove era rimasto. Mai nessun tennista ha vinto gli Us Open senza aver giocato prima un torneo sul cemento nella stessa stagione. Lo spagnolo lo sa e vuole sfatare questo tabù. La partenza è ottima: dopo quattro mesi di inattività per l’infortunio al polso, stende il russo Safiullin con un triplo 6-4. È un Matteo Berrettini in formato super quello che supera Stan Wawrinka. Il match è equilibrato nei primi due set, chiusi al tie-break, poi l’italiano domina il terzo parziale (6-0). Trova qualche difficoltà in più del previsto invece Luciano Darderi, che però riesce a strappare il pass per il secondo turno battendo il n.196 al mondo Harry Wendelken 6-2 3-6 6-2 7-5. Eliminati Matteo Arnaldi e Federico Cinà. Nel tabellone femminile, fuori anche Elisabetta Cocciaretto.

Dove vedere gli Us Open in tv e streaming

Tutti i match degli Us Open 2026 sono trasmessi in chiaro da SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, 212 su Sky. È disponibile anche lo streaming su SuperTennis+. Le partite sono trasmesse in simulcast anche su Sky Sport e in streaming su Now. Il programma della giornata inizia alle 17:00 (ora italiana) e proseguirà nella notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre. Di seguito le partite degli italiani: