Us Open, è il giorno di Berrettini, Arnaldi, Darderi e Cocciaretto. Torna in campo anche Carlos Alcaraz: a che ora e dove vedere le partite

Dopo 139 giorni lo spagnolo è impegnato in una partita del tabellone singolare. In campo anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Elisabetta Cocciaretto

Il mondo del tennis è pronto a riabbracciare Carlos Alcaraz. Dopo 139 giorni dalla sua ultima parita, la vittoria contro il finlandese Virtanen, lo spagnolo è pronto a assaggiare di nuovo l’atmosfera di una partita al singolare, dopo essere tornato a impugnare la racchetta nel doppio misto con Serena Williams. È il giorno anche in cui debutteranno quattro italiani. In attesa di vedere Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, fanno il loro esordio agli Us Open 2026 Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e, nel tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto.

Il ritorno di Carlos Alcaraz

Forse non c’è torneo migliore per segnare la rinascita sportiva di Carlos Alcaraz. In questi mesi sono state tante le voci e le congetture sul suo stop al polso, un infortunio infido. Lo spagnolo, attualmente il numero 3 del ranking Atp, doveva rientrare a Wimbledon e invece ha saltato tutta la stagione sull’erba, arrivando agli Us Open senza aver mai giocato una partita sul cemento nel 2026. Però è proprio qui, a Flushing Meadows, che Carlos ha iniziato ad essere Alcaraz. Gli Us Open furono infatti il primo torneo Slam vinto dallo spagnolo, nel 2022, dopo che appena un anno prima si era fatto conoscere a 18 anni arrivando fino ai quarti di finale.

Lo scorso anno vinse il torneo americano, battendo in finale Jannik Sinner e concedendo un solo set in tutto il torneo. Gli avversari sono avvisati, a cominciare dal russo Roman Safiullin che lo sfiderà al primo turno all’Arthur Ashe Stadium intorno alle 19:00, dopo la partita tra Aryna Sabalenka e Camila Osorio, in programma alle 17:30 (ora italiana).

Berrettini e gli altri italiani

Matteo Berrettini è il protagonista del primo turno più interessante della giornata. Il finalista di Wimbledon nel 2021 e semifinalista agli Us Open nel 2019 sfida lo svizzero Stan Wawrinka come terzo match dalle 17 (ora italiana). Due mesi fa, sull’erba di Wimbledon, vinse Berrettini in 4 tie-break (6-7, 7-6, 7-6, 7-6). Il vincitore del march avrebbe dovuto affrontare Novak Djokovic, eliminato però nella notte italiana.

La testa di serie numero 21 del torneo, Luciano Darderi, fa il suo debutto intorno alle 20:30 (ora italiana) contro il qualificato Harry Wendelken, n.196 al mondo. Matteo Arnaldi invece sfida l’australiano James Duckworth, n.86, nel match in programma non prima delle 19:00 (ora italiana). Nel tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto cerca il passaggio al secondo turno: dall’altra parte della rete la aspetta Katerina Siniakova, numero 42 del ranking Wta. Il match è in programma per la notte italiana, tra mezzanotte e l’1:00.

Dove vedere gli Us Open in tv e streaming

Tutti i match degli Us Open 2026 sono trasmessi in chiaro da SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, 212 su Sky. È disponibile anche lo streaming su SuperTennisx Le partite sono trasmesse in simulcast anche su Sky Sport e in streaming su Now. Il programma della giornata inizia alle 17:00 (ora italiana) e proseguirà nella notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre. Di seguito le partite più interessanti da seguire: