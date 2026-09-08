Perché l’Inter gioca senza sponsor sulla maglia nella sfida contro il Real Madrid in Champions

Al Bernabéu i nerazzurri senza il logo Betsson.Sport: ecco perché lo sponsor non può comparire

Stasera, al Bernabéu, nella sfida di Champions League contro il Real Madrid, l’Inter sta giocando con qualcosa in meno sul petto. Il logo di Betsson.Sport, main partner nerazzurro dal 2024, non compare infatti sulla maglia. A vietarlo – ricorda Sky Sport – è il Real Decreto 958/2020 spagnolo che, all’articolo 12.4, proibisce sulle divise sportive la presenza di sponsor riconducibili al settore delle scommesse. Una disposizione rimasta invariata anche dopo la sentenza del Tribunal Supremo del 2024, che ha invece cancellato altre restrizioni alla pubblicità del gioco.

Il precedente con l’Atlético Madrid e il chiarimento

La normativa non è cambiata rispetto allo scorso anno, quando l’Inter aveva affrontato l’Atlético Madrid al Metropolitano con il logo di Betsson.Sport regolarmente sulla divisa. In quell’occasione era stata però ritenuta possibile la distinzione tra il marchio legato al betting e Betsson.Sport, presentato come piattaforma di infotainment sportivo. Successivi approfondimenti sull’applicazione della normativa hanno chiarito che questa interpretazione «non è percorribile». Il club era dunque consapevole da tempo che, qualunque fosse stato l’esito del sorteggio di Champions League, in caso di trasferta in Spagna il logo non sarebbe potuto comparire sulla maglia.

Le norme Uefa e il caso del Copenaghen senza Unibet

Quella dell’Inter non è un’eccezione. Anche il Copenaghen, che ha Unibet come main sponsor, nelle trasferte europee contro Villarreal e Barcellona ha rinunciato al proprio sponsor sulla maglia, utilizzando quello spazio per promuovere la Croce Rossa. Le regole Uefa impongono infatti ai club di rispettare la legislazione vigente nel Paese in cui si disputa la partita.

Foto copertina: ANSA/JUANJO MARTIN | Lautaro Martínez e i suoi compagni di squadra si riscaldano prima della partita, 8 settembre 2026