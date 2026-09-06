Kimi Antonelli da sogno! L’italiano parte 19° e trionfa al Gran Premio di Monza

Dopo 60 anni, un pilota italiano torna a vincere sul circuito lombardo: «Incredibile, è un sogno che si realizza»

Impresa storica di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monza. L’italiano alla guida della Mercedes, attualmente al primo posto nel mondiale piloti, ha vinto il Gp d’Italia dopo essere partito dall’ultima posizione. Secondo posto per il compagno di squadra George Russell, mentre per le Ferrari Lewis Hamilton è finito sesto e Charles Leclerc ha avuto un incidente al terzo giro. Oltre all’incredibile rimonta, l’impresa di Kimi Antonelli assume un altro significato particolare: si tratta infatti della prima vittoria di un italiano al Gran Premio di Monza degli ultimi sessant’anni. Prima di lui, l’impresa era riuscita nel lontano 1966 a Ludovico Scarfiotti con la Ferrari.

«Incredibile, è un sogno che si realizza»

«Grazie per il supporto. È incredibile. Non lo avrei mai immaginato ma ci siamo riusciti». Sono queste le prime parole pronunciate da Kimi Antonelli, ancora visibilmente provato ed emozionato, dopo la vittoria a Monza. «Un sogno che si realizza, non avrei mai potuto fare senza la mia famiglia ed il mio team», dice il giovanissimo pilota Mercedes. E poi aggiunge: «Quanto alla gara, c’è tanto da analizzare. L’uscita di pista per passare Russell? È stato un momento piuttosto spaventoso, sono andato dritto ed ho pensato di aver perso l’opportunità».

La parata di vip a Monza

La vittoria di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monza è avvenuta sotto gli occhi di una sfilza di vip: dal numero uno del tennis, Jannik Sinner all’olimpionica dello sci Federica Brignone, che ieri ha consegnato il ruotino della pole position a Pierre Gasly; dal numero uno di Exor, John Elkann, al chief executive officer di Ferrari, Benedetto Vigna. Tra i tantissimi ospiti eccellenti ci sono anhce Marco Bezzecchi, Ghali, Matteo Berrettini, Alessandro Borghese, Giorgio Chiellini, Alberto Tomba e Valentino Rossi. Presente al circuito anche il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, che prima della gara ha fatto un giro con la F2002 di Michael Schumacher.

La classifica finale del Gp di Monza

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Alexander Albon (Williams) Sergio Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

Rit. Charles Leclerc (Ferrari)

L’allungo di Kimi nella classifica piloti

Dopo la vittoria di oggi a Monza, Kimi Antonelli allunga il suo vantaggio nella classifica del mondiale piloti e si attesta a quota 242 punti, con 6 vittorie e 10 podi. Al secondo posto, a pari merito con 183 punti, ci sono il compagno di squadra Russell e Lewis Hamilton (Ferrari). Completano la top ten: Norris (McLaren), Leclerc (Ferrari), Verstappen (Red Bull), Piastri (McLaren), Hadjar (Red Bull), Lawson (RB).

Foto copertina: ANSA/Daniel Dal Zennaro