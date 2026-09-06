Paura per Leclerc al Gp di Monza, si schianta a 200 km/h contro le barriere e si ritira

Il pilota della Ferrari è andato dritto in curva, schiantandosi contro le protezioni. Ora è stato portato al centro medico per i controlli

Charles Leclerc è finito contro le barriere al terzo giro del Gran Premio di Formula 1 a Monza e si è dovuto ritirare. Il pilota della Ferrari è andato dritto in curva, schiantandosi contro le protezioni. È riuscito a uscire dall’auto sulle proprie gambe e, nonostante fosse visibilmente scosso, non ha riportato conseguenze. Il ferrarista è stato portato al centro medico per i controlli. Secondo le prime stime, ha impattato a circa 200 km/h contro le barriere alla Parabolica.

Gara interrotta

L’incidente ha costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa, interrompendo momentaneamente la corsa. Leclerc era partito dalla terza posizione e aveva avuto un contatto nelle prime fasi con l’altra Ferrari di Lewis Hamilton. Il britannico aveva perso diverse posizioni dopo il «tocco» con il compagno di squadra e si era lamentato via radio. Dopo l’incidente di Leclerc, si è temporaneamente fermato il Gran Premio. Tutti gli altri piloxi sono ai box. Intanto, i tecnici stanno aggiustando le barriere protettive colpite in pista.