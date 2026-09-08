Inizia la Uefa Champions League, tutto quello che c’è da sapere e le partite di oggi: si parte con Real Madrid-Inter

Inizia lo spettacolo più prestigioso del calcio europeo. Tutti a caccia del Psg che sogna uno storico tris

Il sipario si può alzare, lo spettacolo della Uefa Champions League sta per tornare. Partono in trentasei, ma solo una squadra potrà alzare il trofeo sotto il cielo di Madrid, il prossimo 5 giugno, all’Estadio Metropolitano di Madrid. Parte ufficialmente la caccia al Paris Saint-Germain, bi-campione d’Europa. I francesi cercano uno storico tris, riuscito solo al Real Madrid tra il 2017 e il 2019. Il primo turno si giocherà su tre giorni, comprendendo anche il giovedì, tradizionalmente il giorno di Europa e Conference League. Ma nella prima settimana il palcoscenico è solo per quelli che si sono meritati di giocare la Coppa dei Campioni.

La prima fase

Al termine della cosiddetta league phase, le prime 8 squadre della classifica unica volano direttamente agli ottavi, mentre dal 9° al 24° posto ci si gioca tutto ai playoff (con il ritorno in casa per le migliori otto della fascia). Dal 25° posto in giù è eliminazione diretta, senza ripescaggio in Europa League. Oltre a giocare due partite in meno, il piazzamento tra le prime 8 nella fase a campionato darà un ulteriore vantaggio alle squadre nella fase a eliminazione diretta. I club classificati dal 1° al 4° posto avranno il diritto di disputare in casa la gara di ritorno dei quarti. Le prime due squadre, inoltre, giocheranno in casa anche la gara di ritorno delle semifinali. Se una squadra eliminerà una delle prime 4, erediterà i vantaggi di quest’ultima.

I punti che servono per qualificarsi

Magari il campione è troppo piccolo per ricavarne una statistica, ma questo è il terzo anno della nuova formula che ha cancellato la precedente fase a gironi. Nella stagione 2024/25, quella dell’introduzione della league phase, sono serviti 16 punti per potersi piazzare nelle prime 8 classificate, saltando così la fase dei play-off. Un anno fa, invece, sono bastati appena 9 punti per arrivare al 24° posto e non essere eliminati.

Una novità sulle maglie

Da quest’anno sapremo con certezza quali saranno i giocatori che calcheranno per la prima volta il palcoscenico della Uefa Champions League. Basterà guardargli la manica della maglietta, dove c’è l’iconico badge della coppa dalle grandi orecchie. Chi debutterà nella competizione, infatti, avrà una speciale patch con scritto “debut” e sarà utilizzata esclusivamente nella gara d’esordio. Al termine della partita, la “debut patch” verrà rimossa dalla maglia indossata dal giocatore e sottoposta a un processo di autenticazione, prima di essere consegnato a Topps che ne realizzerà una carta collezionabile unica, firmata dal giocatore.

A special debut patch has been introduced for players making their first-ever #UCL appearance! After the match, the patch will be removed from the player’s shirt and placed inside a unique 1-of-1 autographed Topps trading card. https://t.co/jQKYd1xPYA pic.twitter.com/owOIIEg5jL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 2, 2026

Lo Stamford Bridge di Londra per lo Shakhtar Donetsk

Il Chelsea di Marco Palestra non parteciperà alla Champions League, ma comunque un po’ di Blues ci sarà. Lo Stamford Bridge di Londra, casa della squadra allenata da Xabi Alonso, sarà il teatro delle partite “casalinghe” dello Shakhtar Donetsk. Gli ucraini, infatti, sono costretti a giocare all’estero le proprie gare in casa dall’invasione russa del 2022.

Le partite di oggi

La league phase era stata concepita per avere dei big match anche durante le battute iniziali della Champions League. Detto, fatto. Si parte subito con Real Madrid-Inter. José Mourinho inizia subito contro la sua ex squadra, quella che ha portato sul tetto d’Europa proprio nel teatro della sfida di questa sera, il Santiago Bernabeu. Per la prima volta il portoghese e l’Inter si ritrovano nel più grande palcoscenico europeo. I nerazzurri sperano di sfruttare la presenza di un amico per sfatare un tabù: l’Inter non vince a Madrid dal 1967.

Non c’è solo l’Inter come presenza italiana nella primissima giornata di partite di Champions League. Il Porto di Francesco Farioli attende il Manchester City di Enzo Maresca, alla prima in Europa dopo 10 anni di Pep Guardiola. Una sfida tra due allenatori che si sono formati all’estero, senza alcuna presenza in Serie A. Chissà quando e se li vedremo nel campionato italiano. Di seguito il programma del martedì di Champions League:

18:45 Aek Atene-Lask

18:45 Club Brugge-Aston Villa

21:00 Borussia Dortmund-Villarreal

21:00 Porto-Manchester City

21:00 Lille-Real Betis

21:00 Real Madrid-Inter

Dove vedere le partite di Champions League in tv e streaming

Per vedere tutte le partite della Uefa Champions League servono due abbonamenti. Il primo a Sky Sport, che trasmette in esclusiva 185 delle 203 gare in programma, Il secondo ad Amazon Prime Video per seguire le restanti 18 partite, in programma il mercoledì campo, con almeno un’italiana in campo, se qualificata. In chiaro? Tv8 trasmette in chiaro una partita per turno, il martedì o il mercoledì, ma solo con due straniere in campo.