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Us Open, Luciano Darderi sfida Zverev agli ottavi di finale: è l’ultimo italiano rimasto. L’orario e dove vedere la partita in tv

07 Settembre 2026 - 13:35 Matteo Revellino
Luciano Darderi Us Open
Luciano Darderi Us Open
Il match non inizierà prima delle 2 di notte, ora italiana. I due si sono già affrontati in due occasioni, ma l’ultimo confronto, disputato agli Internazionali d’Italia lo scorso maggio, è stato vinto dall’azzurro
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Ne è rimasto solo uno. La marea azzurra orfana di Jannik Sinner ha soltanto un esponente agli ottavi di finale degli Us Open: Luciano Darderi. Il tennista siciliano è chiamato a una grande partita per entrare nei migliori otto dello Slam americano. Ad aspettarlo dall’altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev, numero 1 del tabellone e secondo nel ranking mondiale. Chi vorrà seguire il match dovrà fare le ore piccole: l’inizio sarà non prima delle 2 di notte (orario italiano).

Luciano Darderi-Alexander Zverev: i precedenti

I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Zverev, che nei due Slam precedenti agli Us Open ha raccolto un primo e un secondo posto, rispettivamente al Roland Garros e a Wimbledon. Sul cemento però non sta brillando. Eliminato subito a Montreal, al terzo turno a Cincinnati. Anche a Flushing Meadows sta facendo fatica. I primi due turni sono terminati entrambi al quinto set, tra cui la partita di cinque ore contro Lorenzo Sonego. Meglio gli è andata nel terzo turno contro Tabilo, con la partita chiusa in tre set.

Anche Darderi arriva agli ottavi di finale dopo una vittoria per 3-0, contro l’australiano Sweeny, trovando meno problemi nei turni precedenti. Darderi e Zverev si sono incrociati due volte, entrambe sulla terra rossa di Roma. Una vittoria a testa per i due tennisti. Ma è stato l’azzurro a portarsi a casa l’ultimo incontro, agli Internazionali d’Italia dello scorso maggio, con un secco 6-0 nel terzo e decisivo set.

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Dove vedere la partita in tv e streaming

Tutti i match degli Us Open 2026 sono trasmessi in chiaro da SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, 212 su Sky. È disponibile anche lo streaming su SuperTennis+. Le partite sono trasmesse in simulcast anche su Sky Sport e in streaming su Now. L’ottavo di finale tra Darderi e Zverev inizierà non prima delle 2 (orario italiano).

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