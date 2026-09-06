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Europei di volley femminile, oggi la finale Italia-Turchia: l’orario e dove vederla in tv (in chiaro)

06 Settembre 2026 - 10:30 Alba Romano
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Le Azzurre di Velasco a Istanbul a caccia dell'oro europeo dopo i trionfi ai Mondiali e ai Giochi olimpici. Tutte le informazioni per seguire la partita
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È arrivato il giorno della finale degli Europei di pallavolo femminile. Dopo aver superato la Polonia in semifinale, l’Italia affronta oggi, domenica 6 settembre, la Turchia nell’ultimo atto della rassegna continentale, in programma a Istanbul. Per le azzurre di Julio Velasco è l’occasione per conquistare l’unico grande trofeo ancora assente dalla bacheca dopo i trionfi ai Mondiali e ai Giochi olimpici di Parigi 2024. La Turchia ha raggiunto la finale imponendosi nettamente sulla Serbia con un 3-0.

Italia-Turchia, orario e dove vederla in tv

L’appuntamento per tifare le azzurre davanti alla tv è fissato alle 18. La finale sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai, oltre che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming su Sky Go, Now e RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley.

Foto copertina: ANSA/EPA/MARTIN DIVISEK | Le giocatrici dell’Italia festeggiano dopo aver vinto la partita dei quarti di finale del CEV EuroVolley 2026 femminile tra Italia e Svezia, a Brno, nella Repubblica Ceca, il 2 settembre 2026

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