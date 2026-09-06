Europei di volley femminile, oggi la finale Italia-Turchia: l’orario e dove vederla in tv (in chiaro)
È arrivato il giorno della finale degli Europei di pallavolo femminile. Dopo aver superato la Polonia in semifinale, l’Italia affronta oggi, domenica 6 settembre, la Turchia nell’ultimo atto della rassegna continentale, in programma a Istanbul. Per le azzurre di Julio Velasco è l’occasione per conquistare l’unico grande trofeo ancora assente dalla bacheca dopo i trionfi ai Mondiali e ai Giochi olimpici di Parigi 2024. La Turchia ha raggiunto la finale imponendosi nettamente sulla Serbia con un 3-0.
- Europei di volley femminile, l’Italia è in finale! Le azzurre stendono la Polonia 3-1, ora c’è la Turchia
Italia-Turchia, orario e dove vederla in tv
L’appuntamento per tifare le azzurre davanti alla tv è fissato alle 18. La finale sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai, oltre che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming su Sky Go, Now e RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley.
Foto copertina: ANSA/EPA/MARTIN DIVISEK | Le giocatrici dell’Italia festeggiano dopo aver vinto la partita dei quarti di finale del CEV EuroVolley 2026 femminile tra Italia e Svezia, a Brno, nella Repubblica Ceca, il 2 settembre 2026