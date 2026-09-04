Calcio, l’Ucraina sogna di ospitare i Mondiali con la Polonia nel 2038 o 2042

Secondo il ministro dello sport ucraino, Kiev vuole replicare l'intesa con la Polonia di Euro 2012

L’Ucraina e la Polonia potrebbero ospitare in futuro i Mondiali. Proprio come successo in passato a Euro 2012. Il ministro dello sport di Kiev, Matvii Bidnyi, ha infatti dichiarato al quotidiano statunitense Politico che l’Ucraina, impegnata da anni a respingere l’invasione su vasta scala del Cremlino, vorrebbe ospitare insieme alla Polonia la prima edizione disponibile dei Mondiali.

Mondiali 2038 o 2042

Le prossime due edizioni della Coppa del Mondo sono state già assegnate. Nel 2030 saranno Spagna, Portogallo e Marocco a ospitare i Mondiali, mentre nel 2034 toccherà all’Arabia Saudita. Restano quindi quelle del 2038 e del 2042 in cui l’Ucraina potrebbe fare domanda insieme alla Polonia. Tenendo conto anche della regola della FIFA per l’assegnazione del torneo che prevede l’alternanza su base continentale del Paese ospitante.

Un Paese distrutto dalla guerra

La situazione però è molto diversa da quella di Euro 2012. L’attacco russo del 2022 ha lasciato l’Ucraina con esigenze di ricostruzione e ripresa stimate in quasi 588 miliardi di dollari nel prossimo decennio. Quasi il triplo del PIL pro capite previsto per il 2025, secondo una valutazione del governo ucraino, del Gruppo della Banca Mondiale, della Commissione europea e delle Nazioni Unite. Inoltre, molte delle strutture sono state occupate dalla Russia come la Donbass Arena, uno dei principali impianti di Euro 2012. Fu la casa dello Shakhtar Donetsk fino al 2014, quando la lasciò a causa dell’invasione della Crimea e dal 2022 sotto il controllo russo.

Una fragile amicizia

I rapporti tra Ucraina e Polonia, tuttavia, non sono così idilliaci da qualche mese. Le tensioni sono esplose a giugno dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha rinominato un’unità militare in onore degli “Eroi dell’UPA”, una forza nazionalista che combatté per l’indipendenza ucraina ma che si macchiò anche di massacri di civili polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il presidente polacco Karol Nawrocki ha reagito revocando a Zelenskyy la più alta onorificenza statale polacca e minacciando di bloccare il percorso di adesione dell’Ucraina all’UE se Kiev non avesse presentato le proprie scuse.