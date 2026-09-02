Voleva rapire Kylian Mbappé e rapinare i vip: scoperto il folle piano di un diciottenne arrestato in Francia

È accusato di essere la mente di una serie di azioni criminali tra l'11 e il 19 aprile. Il gruppo avrebbe studiato le modalità per i rapimenti direttamente nelle abitazioni

Si faceva chiamare “Lester Z“, è un diciottenne franco-svizzero ed è sospettato di aver orchestrato un maxi-piano contro 26 vip e persone facoltose, tra cui il rapimento del capitano della Nazionale francese e attaccante del Real Madrid, Kylian Mbappé, insieme alla sua banda. È quanto emerge dall’inchiesta condotta in Francia su Clément L. e riportata dal quotidiano francese Le Parisien.

Chi è Lester Z

Come riportato da Le Parisien, Clément L. è stato arrestato il 19 agosto, davanti al tribunale di Bobigny, dove si stava presentando in un processo per sfruttamento della prostituzione. Anche un secondo sospettato è poi stato arrestato poco dopo, accusato di essere un complice, rilasciato poi sotto sorveglianza giudiziaria. Il 21 agosto Clément L. è poi stato incriminato a Nanterre, incarcerato e posto in isolamento. Il ragazzo franco-svizzero era già in custodia cautelare con l’accusa di stupro e sfruttamento della prostituzione, nonché per un altro caso di rapina organizzata.

Secondo gli investigatori però le attività criminali di “Lester Z” sarebbero continuate anche dalla cella. Il giovane avrebbe impartito istruzioni agli altri membri della banda, in particolare usando Snapchat. Clément L. è sospettato di essere la mente dietro a diversi furti in abitazione e sequestri di persona in alcuni dipartimenti francesi. Secondo gli investigatori, infatti, avrebbe pianificato una serie di azioni criminali avvenuta tra l’11 aprile e il 19 agosto tra Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt e Santenay.

Il piano per rapire Mbappé

Tra i 26 obiettivi delle attività della banda c’era «Kylian Mbappé», come riporta una fonte giudiziaria. Oltre al fuoriclasse francese, il gruppo mirava anche a noti imprenditori, personaggi famosi e un rapper famoso. Nulla sarebbe stato lasciato al caso: il gruppo avrebbe studiato le modalità per aggredire le vittime e rapirle nelle loro abitazioni. «Questo ragazzo era già in carcere per fatti gravi e ora lo ritroviamo coinvolto in una nuova vicenda che riguarda un rapper e un calciatore di fama mondiale. Solo l’isolamento può fargli comprendere la gravità della situazione», ha detto l’avvocato di “Lester Z”. Non è dello stesso avviso l’imputato che, durante l’interrogatorio, ha detto: «So che i fatti sono gravi. Ma sono in isolamento, circondato da pazzi e terroristi, e non credo che questo mi renderà migliore. Voglio davvero diventare uno chef: è il mio sogno fin da quando ero bambino». Lo riporta Le Parisien.