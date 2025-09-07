Storico trionfo delle Azzurre: l’Italia è campione del mondo di volley femminile dopo 23 anni

La squadra allenata da Julio Velasco ha trionfato nella finale di Bangkok, in Thailandia, battendo la Turchia con un entusiasmante 3-2

L’Italia è campione del mondo di volley femminile, dopo ben 23 anni di attesa. Le Azzurre hanno trionfato nella finale di Bangkok, in Thailandia, battendo la Turchia con un entusiasmante 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8). In un incontro mozzafiato, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo scambio, la squadra allenata da Julio Velasco ha dimostrato grande carattere e abilità tecnica, superando le difficoltà e imponendosi nei momenti decisivi. La Turchia, mai campione del mondo e alla sua prima finale, ha dato battaglia fino alla fine, ma non è riuscita a conquistare il titolo.

L’impresa in semifinale contro il Brasile

Questo successo arriva dopo una semifinale epica contro il Brasile, vinta per 3-2 ieri, sabato 6 settembre, che aveva già segnato un’impresa straordinaria da parte delle ragazze italiane. Dopo aver perso il primo set, le Azzurre erano riuscite a rimontare, vincendo i successivi due set in maniera spettacolare. Quando sembrava che la partita potesse scivolare a favore delle brasiliane, l’Italia ha dimostrato una resilienza incredibile, conquistando il decisivo tie-break. È stata una vittoria emozionante, che ha acceso l’entusiasmo e ha dato alle ragazze una spinta enorme per la finale di oggi.

Mattarella invita le azzurre al Quirinale

Anna Danesi, Paola Egonu e le compagne della nazionale di volley avranno poco tempo per festeggiare il titolo iridato appena conquistato a Bangkok. Già nella notte, infatti, prenderanno il volo di ritorno in Italia, che atterrerà a Malpensa alle ore 14:15. Intanto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato le azzurre al Quirinale al loro rientro dalla Thailandia.