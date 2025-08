L’Italvolley in finale di Nations League, gli azzurri di De Giorgi battono la Slovenia: verso la prima storica medaglia

Gli azzurri superano la Slovenia per 3 set a 1 e approda in finale. Affronterà una tra Polonia e Brasile. Michieletto protagonista con 26 punti

L’Italvolley è in finale di Nations League. Storico traguardo per la nazionale di Fefè De Giorgi, che nella serata di Ningbo in Cina batte in semifinale per 3-1 la Slovenia e stacca il pass per raggiungere un trofeo non ancora in bacheca. Domani, domenica 3 agosto, l’Italia attenderà in campo una fra la Polonia, per la rivincita degli europei 2023, e il Brasile alle ore 13 italiane. È la settima edizione della Volley Nations League e sarà la prima volta che la compagine maschile vincerà una medaglia. La nazionale femminile ha invece portato a casa il secondo titolo consecutivo la settimana scorsa in Polonia battendo in finale il Brasile.

Michieletto Mvp

La partita con la Slovenia è stata molto equilibrata. A portarsi in vantaggio sono stati gli azzurri, strappando il primo set per 25 a 22. La Slovenia reagisce subito e rimette tutto in parità con lo stesso parziale nel secondo set. Nel terzo set però sale in cattedra Michieletto, che si carica gli azzurri sulle spalle e indirizza la partita. Dopo un inizio equilibrato nel quarto parziale la Slovenia crolla sotto il punteggio di 25-18. Al temine del match, così come nei quarti contro Cuba, l’Mvp è Alessandro Michielletto, 26 i punti messi a segno, 14 quelli di Daniele Lavia, secondo miglior realizzatore.

Foto di copertina: profilo Instagram Federazione Italiana Pallavolo