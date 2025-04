Pallavolo femminile, Conegliano conquista il settimo scudetto di fila: è record – Il video

Ottava vittoria in campionato. Battuta la Numia Vero Volley Milano

La Prosecco Doc Imoco Conegliano è campione d’Italia per la settima volta consecutiva, l’ottava in assoluto. Lo squadrone veneto della pallavolo femminile batte la Numia Vero Volley Milano, in gara al Palaverde di Treviso dove il match finisce 3-0 e continua inesorabile quella marcia cominciata nel 2019. Il tutto dopo l’omaggio ad inizio partita a Papa Francesco con un minuto di silenzio e l’applauso commosso del pubblico. Tre partite, tre successi per la squadra capitanata da Joanna Wolosz e con tre ori Olimpici di Parigi 2024: la veterana Monica De Gennaro (alla partita numero 500 con le Pantere) e le due centrali, Sarah Fahr e Marina Lubian. Ancora protagonista dell’incontro Bella Haak, che non ha fatto rimpiangere Paola Egonu quando ha preso il suo posto in Veneto, una delle più forti.

Il sogno delle pantere di Conegliano

Nella stagione in cui ha vinto tutto in Italia e in cui ha vinto il Mondiale per club, la squadra allenata da Daniele Santarelli punta alla vetta d’Europa. Il 3 febbraio di sei anni fa Novara (allora allenata dal vice di Julio Velasco in Nazionale Massimo Barbolini e con Francesca Piccinini e Paola Egonu in campo) vinse la Coppa Italia in finale proprio contro le pantere di Daniele Santarelli. Da quel momento in poi Conegliano ha vinto tutti i trofei nazionali disputati , 18 di fila, sei scudetti, sei Coppe Italia e sei Supercoppe.