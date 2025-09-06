Mondiali femminili di volley, l’Italia vola in finale: sconfitto il Brasile per 3 a 2

Domenica 7 settembre, le Azzurre sfideranno in finale la Turchia, che ha superato 3-1 il Giappone

L’Italia del volley femminile scrive un’altra pagina di storia e vola in finale mondiale. Le Azzurre di Julio Velasco superano il Brasile per 3 a 2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13) e conquistano un posto nell’atto conclusivo dei Mondiali 2025 in corso a Bangkok. Una prestazione di grande maturità, cuore e tecnica da parte delle italiane, che hanno saputo gestire con lucidità una sfida difficile contro una delle formazioni più esperte e blasonate del panorama internazionale.

La finale contro la Turchia

Con questo successo, l’Italia si garantisce almeno la medaglia d’argento e punta ora al bersaglio grosso: il titolo mondiale, che manca dal 2002. Di fronte ci sarà una Turchia in grande forma, che ha battuto 3-1 il Giappone e si presenta in finale con ambizioni altissime.