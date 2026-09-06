L’urlo liberatorio di Kimi Antonelli dopo la storica vittoria a Monza: «Yes, oh my god!». Le lacrime durante la premiazione – Il video

La reazione del giovane pilota della Mercedes, che ha tagliato per primo il traguardo dopo una rimonta dalla 19esima posizione

«Yeees! Oh my God!». È un urlo a pieni polmoni quello che Kimi Antonelli rivolge al team radio una volta tagliato il traguardo del Gran Premio di Monza. Il giovane pilota della Mercedes si è reso protagonista di un’autentica impresa al Gp d’Italia, vincendo la gara dopo una rimonta partita dalla diciannovesima posizione.

Le prime parole di Kimi

«È incredibile, sono felicissimo. È un sogno che si realizza. Non avrei mai immaginato di poter essere qui oggi, ma ci siamo riusciti. Quando sono finito nella ghiaia è stato un momento spaventoso, pensavo di aver perso la mia opportunità, ma poi sono riuscito a recuperare e a fare il sorpasso su Russell. Dopo la ripartenza sapevo di poter avere un’opportunità per la vittoria, quindi ci ho creduto, soprattutto quando mi sono ritrovato dietro a George. Non è stato facile, ma è bellissimo aver vinto», sono le prime parole di Antonelli.

Le lacrime sul podio

Il giovane fenomeno della Mercedes si è presentato alla premiazione ancora visibilmente emozionato e, dopo aver ascoltato l’inno di Mameli, ha pianto sul podio. Antonelli è il primo italiano a vincere a Monza dal 1966. Prima di lui, l’impresa era riuscita a Ludovico Scarfiotti con la Ferrari. Dopo la premiazione, il giovane pilota ha sventolato una bandiera tricolore e si è goduto l’ovazione del pubblico.