Infantino si ricandida alla presidenza della Fifa: la Uefa e le altre federazioni al lavoro sugli sfidanti

Il presidente della Fifa punta al quarto e ultimo mandato fino al 2031, ignorando le tensioni sul progetto per vendere quote delle competizioni a investitori privati. Al momento è l'unico candidato ufficiale

Dopo mesi di critiche seguite ai Mondiali di quest’anno, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi alle elezioni della Fifa di marzo 2027. L’annuncio arriva dopo le tensioni nate nei mesi scorsi attorno al progetto con cui il presidente della Fifa aveva cercato di vendere quote delle competizioni dell’organizzazione a società di investimento private, scatenando un’ondata di proteste a livello mondiale che lo aveva costretto ad abbandonare il piano. Contro il progetto si erano schierate diverse confederazioni che partecipano ai Mondiali, dalla Uefa alla Concacaf, che riunisce 41 federazioni del Nord e Centro America e dei Caraibi, fino alla confederazione asiatica. Le tensioni avevano alimentato i dubbi sulla possibilità di una nuova candidatura di Infantino, anche se già ad aprile il presidente aveva annunciato l’intenzione di correre per un quarto mandato.

Le elezioni di marzo 2027

In caso di rielezione, Infantino rimarrebbe alla guida del calcio mondiale fino al 2031, dopo essere stato eletto per la prima volta nel 2016. Quello del prossimo anno sarebbe il suo quarto e ultimo mandato. Tra i possibili sfidanti c’è Victor Montagliani, presidente della Concacaf e vicepresidente della Fifa. Per lungo tempo considerato uno stretto alleato di Infantino, negli ultimi mesi Montagliani ha progressivamente preso le distanze dal presidente svizzero. Per ora, però, si tratta soltanto di un’ipotesi, perché ad oggi Infantino è l’unico candidato ad aver dichiarato ufficialmente la propria intenzione di correre per la presidenza. Le candidature dovranno essere presentate entro il 18 novembre 2026. Solo dopo quella data sarà quindi possibile capire chi sfiderà concretamente Infantino alle elezioni di marzo.