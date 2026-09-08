Il Como debutta in Champions, il presidente Suwarso e i dirigenti cedono il posto ai tifosi over 75: «Li daremo a chi ha aspettato di più»

Lo stadio Sinigaglia potrà riaprire dopo i lavori estivi, ma a capienza ridotta. La dirigenza ha seguito l'esempio del presidente per permettere ai supporter storici di assistere all'esordio europeo della squadra

Giovedì 10 settembre 2026 sarà un giorno storico per il Como, il punto più alto di una storia lunga 119 anni. La squadra allenata da Cesc Fabregas debutterà in Champions League. Ma non lo farà davanti agli occhi del suo presidente, Mirwan Suwarso. Nessun fuori programma, ma parte di un’iniziativa lanciata sui propri social dallo stesso numero 1 del club lombardo: cedere il suo posto ai tifosi nati prima del 1950. Lo stadio di Como, il Sinigaglia, infatti, potrà riaprire dopo i lavori estivi, ma a capienza ridotta. Per permettere ai tifosi di seguire comunque l’esordio della squadra in Champions, contro i tedeschi del Lipsia, Suwarso ha deciso di rinunciare al proprio posto. Come riporta anche La Gazzetta dello Sport, la dirigenza del club ha seguito l’esempio del suo presidente. Così, le massime cariche del Como non saranno allo stadio, sostituiti dai tifosi over 75, quelli che hanno sofferto e gioito più di chiunque altro in tutta la storia dei biancoblu.

Il messaggio del presidente del Como

In estate si era acceso il dibattito sulle regole per gli abbonamenti varate dal Como, con un numero minimo di presenze per mantenere il diritto di prelazione per l’anno successivo. L’obiettivo, come spiegato dallo stesso presidente Suwarso, era di popolare lo stadio Sinigaglia di veri tifosi della squadra che sta scrivendo una nuova pagina del calcio italiano. Con lo stesso fine, nasce anche l’iniziativa in vista del debutto del Como in Champions League.

«Lo stadio è tutto esaurito. Con la capienza ridotta e il numero limitato di biglietti a disposizione, purtroppo non possiamo accogliere tutti coloro che avrebbero voluto esserci. Tuttavia, alcuni dirigenti del club ed io abbiamo deciso di rinunciare ai nostri posti per questa partita. Vogliamo che siano assegnati ai tifosi che hanno aspettato più a lungo: i sostenitori nati nel 1950 o prima, che hanno seguito il Como in ogni categoria e in ogni epoca. Se conoscete un tifoso del Como di lunga data, nato nel 1950 o prima, che merita di essere allo stadio giovedì scriveteci a community@comofootball.com. Saremo onorati di cedergli il posto», è il messaggio pubblicato in una storia Instagram da Mirwan Suwarso.

I lavori allo stadio Sinigaglia: mille posti in meno

Il Sinigaglia potrà quindi riaprire le sue porte per le partite del Como, dopo che i lavori estivi per adattarsi agli standard della Uefa hanno costretto Nico Paz e compagni a giocare i primi tre match di Serie A in trasferta. È stata una corsa contro il tempo, conclusa con un successo. Durante l’estate, infatti, è stata completamente smantellata la Curva Ovest, quella destinata ai tifosi locali. Al posto dei tubolari metallici c’era bisogno di una struttura permanente in cemento armato. Così, ecco la nuova curva, in soli 90 giorni. Ma saranno ammessi meno tifosi allo stadio Sinigaglia per le partite di Champions League: la capienza complessiva sarà di circa 11 mila posti, rispetto agli oltre 12 mila massimi, a causa delle strutture tubolari ancora presenti nel settore distinti.

Le modifiche hanno riguardato anche il campo da gioco, da sempre oggetto di attenzione di Fabregas. Il manto erboso è stato completamente rifatto: ora il terreno non è più in erba naturale, ma un ibrido di ultima generazione. In questo modo, dovrebbe essere favorito il palleggio, tanto caro al Como, che ora vuole far divertire i suoi tifosi, da quelli più giovani agli anziani, anche sul palcoscenico europeo.