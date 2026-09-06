Pallavolo: la Turchia rimonta e vince, le azzurre devono accontentarsi dell’argento

Un anno fa ai Mondiali le ragazze dell'Italvolley avevano avuto la meglio. Stavolta devono lasciare l'oro alle turche allenate da Daniele Santarelli

Troppa Turchia per l’Italia. Nel clima infernale di Istanbul, l’Italvolley si arrende e deve accontentarsi di una medaglia d’argento agli Europei. Come nella finale dei Mondiali di un anno fa, serve il tie-break per decidere la partita: allora vinse l’Italia, oggi la Turchia (16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10). Non basta la solita Paola Egonu: quando le palle diventano decisive, l’opposto non si tira mai indietro. Ma nel quarto set e nel tie-break la Turchia esce fuori. Le azzurre di Velasco non riescono a completare l’impresa. L’Europeo rimane l’unico trofeo non ancora nella bacheca di questo gruppo di ragazze, in grado di vincere tutto, dalle Olimpiadi nel 2024 fino ai Mondiali nel 2025, con anche una Nations League in mezzo.

L’Italia parte bene, poi la Turchia alza la testa

«Dovremo isolarci dall’ambiente esterno», aveva detto il ct Julio Velasco. Già, perché la Turchia poteva contare sul fattore casa, con la finale giocata a Istanbul. Ma l’Italia è più forte anche dei fischi dei tifosi avversari. Il primo set è quindi dominato dalle azzurre, capaci di allungare dall’8-8 fino al 15-8. Sugli scudi la solita Paola Egonu, autrice di 7 punti. Ma è nei muri che l’Italia trova dei punti fondamentali: alla fine del primo set sono 4 contro appena 1 della Turchia. La nazionale allenata dall’italiano Daniele Santarelli però è una nazionale fortissima e non a caso la finale dei Mondiali 2025 tra Turchia e Italia si era chiusa in cinque set (per le azzurre). Così le azzurre conducono tutto il secondo set, ma la Turchia piazza la zampata vincente e se lo porta a casa.

Il Tie break della Turchia

Sottotono Kate Antropova, con appena un 27% di efficacia offensiva nei primi due set. Detto, fatto: l’italo-russa alza il rendimento e i suoi colpi, insieme a quelli di Egonu (che sale a 20 punti totali) e ai monster-block delle azzurre, portano il terzo set dalla parte dell’Italia. Ma la Turchia non ci sta e torna in campo nel quarto set con una mentalità diversa. D’altronde è questa è la finale tra il meglio della pallavolo femminile. La Turchia allunga quindi la partita al tie-break, nonostante un tentativo di rimonta delle azzurre che passano dal 3-10 fino a due punti di svantaggio. La partita però è passata nelle mani della Turchia, forte anche della spinta del pubblico di Istanbul. Le ragazze di Santarelli partono forte nel tie-break portandosi subito avanti di due punti. L’Italia si avvicina fino a pareggiare sul 4-4 ma tutti gli scambi lunghi sono della Turchia che allunga fino a portarsi a casa la partita. E l’Europeo.