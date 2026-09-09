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Alcaraz eliminato dagli Us Open, vomita in campo ed esce ai quarti – Il video

09 Settembre 2026 - 11:48 Alba Romano
La partita tra lo spagnolo e l'americano Shelton è durata 4 ore e 28 minuti
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Una partita all’ultimo sangue, quella che si è giocata nella notte italiana a New York tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Il match dei quarti di finale dell’Us Open è stato vinto dall’americano, dopo 4 ore e 28 minuti di gioco. Durante la partita Alcaraz si è dovuto fermare per vomitare nell’asciugamano, al termine di uno scambio particolarmente intenso. In questa edizione delgi Us Open hanno accusato malesseri anche Novak Djokovi e Lorenzo Musetti. 

Shelton ha interrotto la striscia di 18 vittorie consecutive di Carlos Alcaraz nei tornei del Grande Slam. Lo spagnolo, attuale n.3 del mondo, era tornato a competere a New York dopo oltre quattro mesi di assenza a causa di un infortunio al polso destro. Nelle precedenti sfide con l’americano Shelton, Alcaraz aveva sempre vinto.

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