Alcaraz eliminato dagli Us Open, vomita in campo ed esce ai quarti – Il video

La partita tra lo spagnolo e l'americano Shelton è durata 4 ore e 28 minuti

Una partita all’ultimo sangue, quella che si è giocata nella notte italiana a New York tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Il match dei quarti di finale dell’Us Open è stato vinto dall’americano, dopo 4 ore e 28 minuti di gioco. Durante la partita Alcaraz si è dovuto fermare per vomitare nell’asciugamano, al termine di uno scambio particolarmente intenso. In questa edizione delgi Us Open hanno accusato malesseri anche Novak Djokovi e Lorenzo Musetti.

Shelton ha interrotto la striscia di 18 vittorie consecutive di Carlos Alcaraz nei tornei del Grande Slam. Lo spagnolo, attuale n.3 del mondo, era tornato a competere a New York dopo oltre quattro mesi di assenza a causa di un infortunio al polso destro. Nelle precedenti sfide con l’americano Shelton, Alcaraz aveva sempre vinto.