«Serve a distrarre le avversarie», Sabalenka e il gioiello da capogiro agli Us Open: quanto costa la collana da 83 carati sfoggiata a New York

La tennista bielorussa fa discutere per il collier da 83 carati indossato in partita. Tra stime ufficiose che sfiorano i 400 mila dollari e un design a prova di sport, la tennista svela ironica il suo "segreto" in campo

Non solo colpi potenti e ace a duecento all’ora: agli US Open 2026 ad attirare l’attenzione è la spettacolare collana di pietre preziose indossata da Aryna Sabalenka durante i suoi match. Un pezzo unico da 83 carati ideato per accompagnare la tennista bielorussa nei movimenti di gioco e dal valore stellare che, tra stime di boutique e valutazioni degli esperti, arriva a sfiorare i 400 mila dollari. Un accessorio di lusso sfoggiato direttamente sul campo da gioco su cui la numero uno al mondo ha poi scherzato davanti ai cronisti, rivelando con ironia la presunta utilità del suo prezioso portafortuna.

Il collier su misura in oro e pietre rare

Il gioiello è una creazione realizzata su misura da Material Good, maison di alta gioielleria di New York di cui la campionessa è testimonial. La sola collana in oro giallo 18 carati conta ben 83,2 carati di gemme preziose: una sequenza di zaffiri, tormaline, granati, zirconi, spinelli, crisoberilli e tanzaniti che formano un arcobaleno di luce attorno al collo dell’atleta. Il collier è l’elemento principale di una parure ancora più ricca, completata da un bracciale da 28,36 carati e orecchini abbinati, per un totale di 127,14 carati. L’intera struttura è stata ingegnerizzata appositamente per le esigenze agonistiche: incastonature flessibili e snodi consentono al gioiello di assecondare i gesti atletici senza ostacolarli e di adattarsi alle scollature dei completi usati nel torneo.

Quanto costa la collana sfoggiata a New York

Trattandosi di un pezzo unico ideato in esclusiva per la tennista e non destinato alla vendita in boutique, non esiste un prezzo di listino ufficiale. Durante il torneo sono però circolate stime vertiginose tra gli addetti ai lavori: le valutazioni ufficiose per l’intera parure partono da una base di circa 150 mila dollari per spingersi, nei calcoli più generosi legati alla rarità delle gemme, fino a 400 mila dollari complessivi. La sola collana da 83 carati rappresenta naturalmente la porzione di gran lunga più preziosa del set.

Sabalenka: «Così distraggo le avversarie»

Consapevole della curiosità scatenata dalla sua parure tra spettatori e addetti ai lavori, la campionessa bielorussa ha trasformato l’accessorio in una divertente parentesi mediatica. Rispondendo alle domande dei cronisti, Sabalenka ha scherzato sulle sue strategie di gioco: «Una delle mie tattiche è distrarre le avversarie con i riflessi delle pietre».